'Inflatie tot 2025 lager dan doelstelling ECB'

De daling van de inflatieverwachtingen voor de eurozone is een gevolg van de coronacrisis.

Economen hebben hun inflatieprognoses voor de komende vijf jaar verlaagd. Dat blijkt uit een driemaandelijkse peiling van de Europese Centrale Bank bij 59 'professionele voorspellers'.

De ondervraagde economen zien de inflatie in 2020 terugvallen naar amper 0,4 procent. Daarna zal de inflatie geleidelijk opveren naar 1 procent in 2021, 1,3 procent in 2022 en 1,6 procent in 2025.

De ECB streeft naar een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'

Dat betekent dat de inflatie volgens economen nog minstens vijf jaar lager blijft dan de doelstelling van de ECB. Frankfurt streeft naar een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent op middellange termijn'. Zonder het met zo veel woorden te zeggen mikt de ECB op een inflatie van 1,8 of 1,9 procent.

Spaarders

'De aanhoudende impact van de coronapandemie wordt weerspiegeld in de macro-economische vooruitzichten', zegt de ECB. De gezondheidscrisis heeft de consumptie en investeringen fors doen dalen. Ondanks de geleidelijke versoepeling van de lockdown blijft de vraag naar goederen en diensten lager dan voor de crisis. Als de inflatie tot 2025 te laag blijft, zal ook de rente nog vele jaren zeer laag blijven.

Het gedeeltelijk terugdraaien van de globalisering kan op termijn de inflatie doen stijgen.

Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat de inflatie ook op langere termijn zeer laag blijft. Sommige economen sluiten niet uit dat de inflatie over enkele jaren duidelijk hoger is, onder meer omdat de coronacrisis wellicht de globalisering gedeeltelijk zal terugdraaien.

Groeivooruitzichten

Ook de Bank voor Internationale Betalingen, de bank van de centrale banken, waarschuwde eind juni dat de inflatie niet dood is. Ze vreest dat een afbouw van de globalisering een omgeving zal creƫren die het voor bedrijven gemakkelijker maakt om prijzen te verhogen en vakbonden meer macht geeft om hogere lonen te eisen. 'Ooit komt de inflatie terug', beklemtoonde Agustin Carstens, de topman van de BIB.

Economen hebben niet alleen hun inflatieprognoses maar ook hun groeivooruitzichten verlaagd. Ze verwachten dat de economische activiteit in de eurozone in 2020 met 8,3 procent daalt. Daarna volgt een herstel met 5,7 procent groei in 2021 en 2,4 procent groei in 2022. De economische activiteit zal over twee jaar dus nog steeds lager zijn dan voor de start van de coronacrisis.