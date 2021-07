Inflatieopstoot zet centraal bankiers onder druk

Hoger dan verwachte inflatiecijfers wereldwijd voeden de vrees voor een langere periode van prijsstijgingen en verhogen de druk op de centrale banken om hun stimulus af te bouwen.

Beleggers werden deze week geconfronteerd met hoger dan voorziene inflatiecijfers uit alle hoeken van de wereld. In de VS versnelde de inflatie in juni naar 5,4 procent, het hoogste peil sinds 2008. De kerninflatie bereikte er met 4,5 procent zelfs het hoogste niveau sinds 1991. De Britse inflatie steeg naar 2,5 procent en de Nieuw-Zeelandse inflatie klom naar 3,3 procent. In de drie landen is de inflatie nu duidelijk hoger dan de doelstelling van de centrale bank, die telkens 2 procent bedraagt.

Zowel de VS, het Verenigd Koninkrijk als Nieuw-Zeeland publiceerde deze week hoger dan verwachte inflatiecijfers.

De opstoot van de inflatie is het gevolg van een combinatie van factoren. De heropening van de economie doet de vraag naar goederen en diensten fors stijgen. Het aanbod kan die toenemende vraag niet volgen. Veel ondernemingen worstelen met een tekort aan grondstoffen, onderdelen en/of personeel en moeten meer betalen voor transport. Ze rekenen de hogere kosten door in hun verkoopprijzen.

De essentie In veel landen stijgt de inflatie meer dan verwacht.

De hamvraag is of de hoge inflatie tijdelijk is.

De Nieuw-Zeelandse centrale bank staakt vervroegd haar obligatieaankopen.

Ook sommige Britse en Amerikaanse centraal bankiers willen de stimulus afbouwen.

Tijdelijk?

De hamvraag is of de hoge inflatie tijdelijk is. De meeste economen en centraal bankiers geloven van wel. Ze verwachten dat de aanvoerproblemen geleidelijk zullen uitdoven en dat de inflatie volgend jaar terugvalt.

De stabilisering van de grondstoffenprijzen na de sterke stijging eerder dit jaar en de opmars van de deltavariant van het coronavirus hebben de jongste weken de inflatievrees bij beleggers wat doen verminderen. De olieprijs valt wat terug omdat Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een akkoord hebben bereikt dat de weg vrijmaakt voor een verhoging van de olieproductie. Of die productieverhoging zal volstaan om de stijgende vraag op te vangen is nog niet duidelijk.

De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock geeft zijn personeel 8 procent opslag als compensatie voor de hoge inflatie.

Veel zal afhangen van de loonontwikkeling en die is onzeker. In de VS, maar ook in België, vinden veel bedrijven geen geschikt personeel. Sommige medewerkers van zwaar getroffen bedrijven die weer opstarten zijn vervroegd met pensioen gegaan of hebben een baan gezocht in een andere sector.

De krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt leidt tot een snellere stijging van de lonen. BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, geeft zijn personeel 8 procent opslag als compensatie voor de hoge inflatie. Indien veel bedrijven dat voorbeeld volgen, zullen de prijzen flink blijven stijgen en moeten de centrale banken ingrijpen om de inflatie weer onder controle te krijgen.

Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse centrale bank besliste deze week alvast om de obligatieaankopen vervroegd stop te zetten. Ze vreest dat de druk op de productiecapaciteit en de tekorten aan arbeidskrachten tot aanhoudend hoge inflatie leiden. Economen zeggen dat de Nieuw-Zeelandse centrale bank misschien al in augustus de rente zal verhogen.

De Nieuw-Zeelandse centrale bank heeft beslist de obligatiaankopen vervroegd stop te zetten.

Michael Saunders, een bestuurder van de Britse centrale bank, zei donderdag dan weer dat de bank op de volgende vergadering een inperking van de obligatieaankopen moet overwegen. James Bullard, een bestuurder van de Amerikaanse centrale bank (Fed), vindt dat de werkgelegenheid en de inflatie voldoende zijn gestegen om de obligatieaankopen nu al te verminderen. Maar Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde woensdag dat het te vroeg is om de stimulus af te bouwen.