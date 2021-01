Inflatievrees duwt tienjaarsrente in VS boven 1 procent

De obligatiemarkt in de VS anticipeert op een Democratische meerderheid in de Amerikaanse Senaat, extra stimulus voor de economie en een hogere inflatie.

Het rendement van Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar, een belangrijke indicator voor veel financiële markten, is woensdag voor het eerst sinds maart vorig jaar boven 1 procent gestegen. Obligatiespecialisten verwijzen naar de gedeeltelijke resultaten van de verkiezingen voor twee senaatszetels in Georgia.

Een Democratische meerderheid in de Amerikaanse Senaat zou de weg vrijmaken voor extra stimulus.

De obligatiemarkt gaat ervan uit dat de Democraten beide zetels winnen en de controle over de Senaat verwerven. Omdat de Democraten al een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden zal de verkozen president Joe Biden wellicht voldoende steun vinden voor de goedkeuring van bijkomende stimuleringsmaatregelen voor de economie. Biden pleitte tijdens de verkiezingscampagne voor een veel grotere stimulus dan het pakket dat in december is goedgekeurd.

Die extra stimulus zal tot gevolg hebben dat het begrotingstekort zeer groot blijft. Economen voorspellen voor 2021 een Amerikaans begrotingstekort van 10 procent van het bruto binnenlands product. Het gevolg is dat de schatkist veel moet lenen en dat het aanbod van staatsobligaties toeneemt. Dat vooruitzicht weegt op de obligatiekoersen en jaagt de langetermijnrente hoger.

Stijgende inflatieverwachtingen

Het stimulerend begrotingsbeleid en de start van de vaccinering tegen het coronavirus hebben geleid tot een verbetering van de economische vooruitzichten en een stijging van de inflatieverwachtingen. De inflatieverwachtingen van de obligatiemarkt voor de komende tien jaar zijn maandag boven 2 procent gestegen. Het is de eerste keer sinds 2018 dat die verwachtingen hoger zijn dan de inflatiedoelstelling van 2 procent.

De inflatievrees werd dinsdag nog aangewakkerd door een peiling bij Amerikaanse industriële bedrijven. 'De prijscomponent van de ISM-indicator steeg naar een niveau dat in het verleden samenviel met een inflatie van meer dan 3 procent', signaleert Frank Vranken, de hoofdstrateeg van Puilaetco. 'Staan we aan de vooravond van stijgende prijzen?'

De recente rentestijging in de VS staat in schril contrast tot de forse rentedaling bij het begin van de coronacrisis in het voorjaar. De vlucht naar veilige havens, de verlaging van de beleidsrente naar 0 procent en de massale aankoop van staatsobligaties door de Amerikaanse centrale bank (Fed) deden de tienjaarsrente toen dalen naar een historisch dieptepunt.

Vooruitzichten

Economen verwachten dat de rentestijging het komende jaar doorzet, onder meer omdat de economische activiteit in de VS in 2021 wellicht weer het niveau van voor de coronacrisis zal bereiken. Ze zien de Amerikaanse tienjaarsrente tegen eind december oplopen naar zowat 1,25 procent. Dat is in historisch perspectief nog altijd een vrij lage rente. Een forse renteklim is onwaarschijnlijk, omdat de Fed wellicht zou ingrijpen om te voorkomen dat het economisch herstel stilvalt.

Een rentestijging heeft in principe een negatieve impact op de aandelenmarkten. Voorlopig hebben de beurzen weinig last van de hogere langetermijnrente, omdat beleggers ook rekening houden met de heropleving van de economie en het verwachte herstel van de bedrijfswinsten.

De langetermijnrente in België en de eurozone is de jongste maanden niet gestegen.

In tegenstelling tot in de VS is de langetermijnrente in België en in de eurozone de jongste maanden niet gestegen. Dat is het gevolg van verscheidene factoren. De inflatie en inflatieverwachtingen in Europa zijn veel lager dan in de VS. En de Belgische en Europese economieën hebben het voorbije jaar veel zwaardere klappen gekregen dan de Amerikaanse economie en het begrotingstekort is hier veel lager.

