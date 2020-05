Intervest doorstaat coronacrisis goed

De vastgoedgroep zegt met de focus op logistiek en kantoren - voorlopig - relatief weinig impact te ondervinden en belooft een stabiel dividend.

Intervest Offices & Warehouses heeft in het eerste kwartaal een EPRA-winst (courante nettowinst zonder boekhoudkundige meer- of minwaarde op vastgoed en rente-indekking, red.) geboekt van 8,9 miljoen euro of 0,36 euro per aandeel. Dat is iets minder dan een jaar eerder (9,2 miljoen of 0,38 euro).

Het bedrijf verkocht in de tweede helft van 2019 drie logistieke sites, zodat de huurinkomsten 3 procent lager uitkwamen. Per aandeel speelt ook mee dat het aantal aandelen wat is toegenomen.

In de loop van het eerste kwartaal is de vastgoedportefeuille met 4 procent gegroeid. Intervest investeerde in een nieuwbouwproject op de luchthaven van Eindhoven en in een logistieke site in Venlo.

Voor 2020 verwacht Intervest een EPRA-winst per aandeel tussen 1,60 en 1,65 euro. Dat is iets minder dan het EPRA-resultaat van 2019, dat 1,68 euro bedroeg. Het bedrijf mikt op een stabiel brutodividend van 1,53 euro. Voor het dividend over 2019 heeft de raad van bestuur trouwens beslist om een keuzedividend aan te bieden.

Intervest heeft voorlopig weinig last van de coronacrisis. Dat komt deels doordat het vastgoed – kantoren in België en logistieke sites in België en Nederland – minder gevoelig is voor sluiting. De klanten zijn bovendien goed verspreid over diverse sectoren en Intervest beschikt over ‘voldoende financieringscapaciteit’.