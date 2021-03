Invloedrijkste Wall Street-dame vindt aandeel Tesla 3.000 dollar waard

De 65-jarige Cathie Wood lanceert opnieuw een spectaculair koersdoel voor de producent van elektrische wagens.

Welke analist is er niet jaloers op Cathie Wood? De Amerikaanse zakenzenders CNBC en Bloomberg speculeerden wekenlang over het tijdstip waarop Wood met een nieuw rapport over Tesla zou uitkomen. En vooral welk koersdoel dan op dat rapport zou prijken. 'Nog even geduld', reageerde Wood dan in een van haar talloze interviews. 'Er bestaan strenge regels over compliance. Dat moet allemaal in orde zijn voor we het rapport uitbrengen.'

Afgelopen weekend was het dan zover. Vrij te lezen op de website van ARK, verscheen een rapport met als koersdoel 3.000 dollar. ARK is de vermogensbeheerder die Cathie Wood eigenhandig uit de grond stampte toen ze al 58 was, na een 30 jaar lange carrière doorheen verschillende vermogensbeheerders en beurshuizen zoals Capital Group en AllianceBernstein.

Opvallend: het was ene Arthur Laffer, een econoom onder toenmalig president Ronald Reagan en bekend van de Laffercurve (die hogere belastingtarieven afzet tegenover lagere belastingopbrengsten), die Wood aan haar eerste job bij Capital Group hielp. Laffer gaf les aan Wood aan de universiteit van Southern California.

Huiswerk

ARK is voor de diepgelovige Wood - een gescheiden vrouw met drie kinderen - naast een knipoog naar de Ark van het Verbond een acroniem voor Active Research Knowledge en dat vat de filosofie van de sterbeheerder goed samen. Stevig je huiswerk maken en dan even stevig inzetten op dat huiswerk. 'Cathie kan de grote trend zien. En ze heeft geen enkel probleem om geduldig te zien. En geduld is meestal iets wat we niet zien bij groeibeleggers', zegt een gewezen collega over haar aan Financial Times.

Wood is zo populair geworden dat ze is uitgegroeid tot dé fondsbeheerder van het moment en de invloedrijkste vrouw in de beleggerswereld.

Geduld moest Wood ook hebben met haar eigen vermogensbeheerder bij de oprichting in 2014. Het vlaggenschip ARK Innovation Fund had jarenlang amper 5 à 10 miljoen dollar onder beheer, een belachelijk bedrag naar Wall Street-normen. Maar Wood bleef trouw aan haar principes en bleef beleggen in innovatieve bedrijven. Het succes kwam er in steeds grotere mate en vanaf 2020 werd Wood een ster, mede dankzij de gigantische rit van Tesla. Vandaag heeft ARK Innovation Fund - waarin ook het Leuvense Materialise zit - 24 miljard onder beheer. 10 procent van dat geld zit in aandelen Tesla.

Geduld moet er ook zijn voor het nieuwste koersdoel voor Tesla. Terwijl analisten doorgaans werken met een koersdoel op 12 maanden, geldt dat van Wood voor 2025. Centraal staat de verwachte verkoop van het aantal Tesla-auto's in 2025. Wood schat die tussen 5 en 10 miljoen. Bij 5 miljoen verkochte auto's komt Wood uit op een koersdoel van 'slechts' 1.500 dollar en bij 10 miljoen stuks bij een koersdoel van 4.000 dollar. De vermelde 3.000 dollar, of 359 procent meer dan de slotkoers van vrijdag, is het basisscenario van ARK.

3.000 miljard dollar

Hoe serieus moeten we dat koersdoel nemen? Een hele meute beleggers neemt het alvast serieus. Tesla opent straks op Wall Street ruim 4 procent hoger, voorspellen de voorbeurskoersen. Wood is zo populair geworden dat ze is uitgegroeid tot dé fondsbeheerder van het moment en de invloedrijkste vrouw in de beleggerswereld. Dat heeft ook te maken met een vorige spectaculaire voorspelling van Wood, die wel degelijk uitkwam. In 2018 voorspelde Wood voor Tesla een beurskoers van 4.000 dollar tegen 2023. Dat was toen 16 keer meer dan de beurskoers op dat moment. De voorspelling kwam begin dit jaar uit, dus nog twee jaar sneller dan vooropgesteld. Om de rekening te doen kloppen, moet u de huidige beurskoers wel vervijfvoudigen. Tesla heeft zijn aandeel vorig jaar immers in vijf gesplitst.