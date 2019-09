Inzet reserves kan olieschok opvangen

Door de aanvallen in Saoedi-Arabië ligt de helft van de productie in het belangrijkste lid van het oliekartel OPEC tijdelijk stil. Daarmee vallen 5,7 miljoen vaten per dag weg, goed voor 5 procent van het wereldwijde aanbod. Dat is de grootste verstoring ooit.

'Misleidend'

De cijfers over de reserves zijn echter misleidend, stellen analisten. Want ze omvatten ook de olie in pijplijnen en raffinaderijen, maar niet die in tankers. De echte 'strategische' reserves, die dienen om noodsituaties op te vangen en die de overheden stockeren, komen neer op 1,4 miljard vaten en vertegenwoordigen naar schatting 29 dagen verbruik.

Sinds het ontstaan van de IEA in 1974 zijn ze maar drie keer gebruikt. De laatste keer was in 2011, toen 60 miljoen vaten ter beschikking werden gesteld om een productiecrash in Libië op te vangen. Daarvoor gingen de reserves alleen open bij de doortocht van de orkanen Katrina en Rita in de Perzische Golf in 2005, en bij de invasie van Koeweit door Irak in 1990. Het is de IEA die na overleg over het openen van de wereldreserves moet oordelen.