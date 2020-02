Is het beursklimaat op hol geslagen?

Terwijl het coronavirus wild om zich heen slaat, herstelden de beurzen van hun winterdip. De Bel20 flirtte zelfs met het hoogste peil sinds 2007. Lopen beleggers te hard van stapel?

Een opmerkelijk herstel. Dat is het minste wat je kan zeggen van de sterke stijging van de aandelenmarkten de voorbije week. Ondanks de terugval van vrijdag hebben veel beurzen de dip sinds de uitbraak van het coronavirus goedgemaakt. De Bel20 sloot vrijdag 4,8 procent hoger dan vorige week. De grootste weekstijging in negen jaar is een duidelijk teken dat beleggers zich geen zorgen meer maken over de negatieve impact van de epidemie op de wereldeconomie.

'De bedrijfsresultaten zijn bemoedigend, maar we weten niet of het coronavirus onder controle is', zegt Werner Wuyts, hoofdstrateeg van de private bank Dierickx Leys. 'Bovendien zie ik links en rechts wat euforie op de aandelenmarkten. 'Tesla smiles like it's 1999.'' Dat is een verwijzing naar de zeepbel van de Amerikaanse technologieaandelen in 1999. Tesla steeg sinds midden vorig jaar van 200 dollar naar een piek van 969 dollar dinsdagavond om sindsdien licht terug te vallen.

Sommige delen van de markt zijn oververhit. Danny Van Quaethem Analist Econopolis

Danny Van Quaethem, analist van vermogensbeheerder Econopolis, zit op dezelfde golflengte. 'Sommige delen van de aandelenmarkt zijn enorm oververhit. Ik zie exuberantie, 'pockets of froth'. 'Froth' (schuim) is het woord dat Alan Greenspan, ex-voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), in 2005 gebruikte om de dure huizenmarkt te beschrijven. Enkele jaren later leidde de daling van de Amerikaanse huizenprijzen tot een wereldwijde bankencrisis en zware recessie.

Een ander technologieaandeel dat deze week de hoogte inschoot is Melexis. 'Dat steeg woensdag fors, hoewel de resultaten niet verrassend en de vooruitzichten zoals verwacht waren', zegt Van Quaethem. 'Maar er bestaat een groot verschil tussen de technologieaandelen en de brede markt.'

Geen overdrijving

Ook Erik Joly, hoofdeconoom van ABN AMRO België, maakt een onderscheid tussen de hausse van sommige aandelen en de waardering van de beurs als geheel. 'Met een koers-winstverhouding van bijna 100 is de notering van Tesla overdreven. Maar ik zie nog geen algemene overdrijving van de aandelenkoersen. De beurzen worden vooral gedreven door de lage rente en hebben het coronavirus veel sneller verteerd dan het SARS-virus in 2003. Als de beurzen weer met 10 procent stijgen, kunnen we wel van een overdrijving spreken.'

Jérôme van der Bruggen, hoofd beleggingsstrategie van Degroof Petercam, gelooft dat de remonte van de beurzen te danken is aan het deels hoopgevende nieuws over het coronavirus. 'Het aantal besmette personen buiten China is beperkt, terwijl het aantal zieken in China exponentieel toeneemt. Bovendien hervat Foxconn, een belangrijke leverancier van Apple, maandag de productie in China. Sommige bedrijven volgen wellicht.'

Dat wijst er volgens de strateeg op dat de epidemie en de economische gevolgen beperkt blijven tot China. Economen zien de groei in het eerste kwartaal alleen duidelijk terugvallen in China en enkele buurlanden. De negatieve gevolgen voor Europa en de Verenigde Staten zijn wellicht veel kleiner.

'De beurzen veerden snel op omdat veel beleggers elke dip als een koopopportuniteit beschouwen', zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. 'Als iedereen dat denkt, valt de markt nauwelijks terug. Ook de Chinese stimuleringsmaatregelen en de beslissing van China de importtaksen op sommige Amerikaanse producten te verlagen hebben geholpen.'

Risico's

De Chinese centrale bank pompte deze week honderden miljarden euro's in het financieel systeem om de economische groei te ondersteunen. De regering plant volgens de staatstelevisie ook een btw-verlaging en hulp aan de banken om de kredietverlening te stimuleren. De verlaging van de Chinese importtaksen op Amerikaanse producten bevestigt de verbetering van de handelsrelaties tussen de twee grootste economieën.

Er staat veel geld aan de zijlijn. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

'Er staat veel geld aan de zijlijn', zegt Gijsels. 'Iedereen staat klaar om aandelen te kopen bij een dip. In vergelijking met het zeer lage rendement van obligaties zijn aandelen aantrekkelijk.' Ook de maandelijkse peiling van Bank of America toont aan dat veel institutionele beleggers een grote cashpositie hebben.

Gijsels ziet wel twee risico's voor de aandelenmarkten. 'Het eerste is een recessie, maar dat verwachten we niet. Het tweede is een rentestijging, maar het ziet er niet naar uit dat die er komt.' De inflatie is zowel in de eurozone als de VS lager dan de doelstellingen van de centrale banken. Daarom zullen de Europese Centrale Bank en de Fed de rente eerder verlagen dan verhogen.

Beleggingsstrategie

De Amerikaanse grootbank JPMorgan wijzigde woensdag lichtjes haar beleggingsstrategie. Ze bouwde het gewicht van aandelen een beetje af om het risicoprofiel van de beleggingsportefeuilles ietwat te verlagen. Maar JPMorgan investeert nog altijd een groter dan normaal deel van de portefeuille in aandelen. Het gewicht van bedrijfsobligaties werd licht verhoogd.

De Belgische banken die De Tijd contacteerde veranderen hun beleggingsstrategie niet. 'De initiële negatieve reactie van de beurzen op het coronavirus was overdreven', zegt Marc Leyder, hoofd beleggingsstrategie van de private bank Van Lanschot.

BNP Paribas Fortis investeert net als JPMorgan iets meer dan normaal in aandelen. 'In vergelijking met de zeer lage rente is de waardering van aandelen redelijk', zegt Gijsels. 'Als een belegger een aandeel met een dividendrendement van 3 procent koopt en jaren bijhoudt, moet dat aandeel al sterk dalen om minder rendement op te leveren dan cash, die niets opbrengt. We staan klaar om bij een dip aandelen bij te kopen.'

Andere financiële instellingen waren al voor de uitbraak van het virus wat voorzichtiger. Degroof Petercam, ABN AMRO en Van Lanschot blijven een normaal deel van de beleggingsportefeuilles in aandelen investeren. 'Analisten verwachten dat de bedrijfswinsten in 2020 met zowat 9 procent groeien na een nulgroei in 2019', zegt Van der Bruggen. 'De prognose van 9 procent is waarschijnlijk te optimistisch, maar we verwachten toch een positieve winstgroei.'

ABN AMRO heeft een voorkeur voor Amerikaanse aandelen. Joly: 'De Amerikaanse economie groeit sneller dan de Europese. We vinden technologie en farma relatief aantrekkelijk. Als er een terugval komt, bieden die sectoren het beste weerstand.' Leyder vindt farma-aandelen en holdings relatief interessant.