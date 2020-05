Isabel Schabel (ECB): 'We hebben geen totale controle over rente'

ECB-directielid Isabel Schnabel reageert op de aanvallen op de centrale bank vanuit Duitsland.

'De rente valt niet onder de volledige controle van de centrale banken', zegt Schnabel in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica dat te lezen is op de website van de Europese Centrale Bank (ECB).

Schnabel reageert in het interview op een niet ophoudende reeks aan salvo's vanuit Duitsland. Vorige week kwam het schot vanuit het Duitse hof van justitie in Karlsruhe dat oordeelde dat het obligatieopkoopprogramma van de ECB mogelijk onconstitutioneel was. Daarom wil Karlsruhe dat de ECB nu gaat uitleggen of het beleid wel 'proportioneel' is.

De voormalige economieprofessor vindt dat overbodig. 'De ECB onderzoekt altijd grondig of de maatregelen passend, nodig en proportioneel zijn.' Verder wijst ze erop dat de ECB een Europees instituut is. 'Dat betekent dat het Europese Hof van Justitie exclusieve zeggenschap heeft over de centrale bank en haar beslissingen. In 2018 besloot het dat ons opkoopprogramma legaal is.' Schnabel stelt dat het opkoopprogramma voor obligaties daarmee niet snel in het gedrang komt.

Noestige Duitse spaarders

De topvrouw reageert ook op verregaande beschuldigingen vanuit Duitsland dat het ECB-beleid de noestige Duitse spaarder en de banken kapotmaakt. 'De rente is niet volledig onder onze controle, dat feit is vaak onderbelicht in het publieke debat. Er zijn fundamentele economische trends die ervoor hebben gezorgd dat de natuurlijke rente (de rente waarbij het spaargeld gelijk is aan het aantal investeringen, red.) geleidelijk maar persistent daalde. Dat betekent alleen wel dat de ECB een beleid van negatieve rentes moet hanteren om de economie te stimuleren. Het verhogen van de rentes zou een desastreus effect hebben op de economie.'

In de economische wetenschap is er consensus dat de lage natuurlijke rente niet de schuld van de centrale bank is en dat de monetaire autoriteit bij aanhoudend lage inflatie weinig anders kan doen dan over te schakelen op onconventioneel monetair beleid. Diezelfde economische wetenschap geeft ook aan dat er manieren zijn om die lage natuurlijke rente op te krikken, maar enkel overheden hebben daar invloed op.