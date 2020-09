Italiaanse beurswaakhond sluit kantoren na coronabesmetting

De reden voor de tijdelijke sluiting is dat een medewerker positief heeft getest op Covid-19. Volgens Consob gaat het om ‘presidente’ Paolo Savona. Hij sou geen symptomen vertonen en gaat in quarantaine. Hij werkt verder van thuis.

Savona is 84. De econoom was al twee keer minister. De laatste keer was dat in 2018/19 toen hij minister van Europese Zaken was in de eerste regering-Conte.