Italiaanse crisis stuurt Bel20 ruim 2 procent lager

Europese aandelenindices kleuren unaniem rood. De Bel20 zakt 2,1 procent en staat op het laagste peil in een jaar. De politieke onrust in de periferie van de eurozone brengen de eurocrisis in herinnering.

Italië en Spanje vormen het brandpunt van de verkoopgolf maar de marktturbulentie zet zich door in heel Europa. De brede Stoxx Europe 600 verliest 1,4 procent. Op de Belgische beurs gaan de bankaandelen KBC en ING en ook de bierreus ABInBev onderuit. De Bel20 staat 2,1 procent in het rood en noteert nu 10 procent onder de piek in januari. De graadmeter zit daarmee officieel in een correctie.

De politieke turbulentie in de eurozone heeft zijn effect niet gemist. Nu de Italianen op nieuwe verkiezingen afstevenen en premier Rajoy in Spanje tegen een vertrouwensstemming aankijken, schuwen beleggers het risico. De politieke onzekerheid brengt de stabiliteit van de eurozone in het gedrang en roept het doembeeld van het einde van de euro op. De eenheidsmunt verliest 0,9 procent tegenover de dollar.

De banken hebben het zwaarst te lijden onder de kapitaalvlucht. De korf met Europese bankaandelen zakt 2,6 procent. Beleggers vluchten uit risicovolle activa en activa die zware klappen zullen krijgen bij een eventuele deconfiture van de eurozone. Defensieve aandelen verliezen terrein maar doen het beter dan de brede markt. De korf met consumentenbedrijven glijdt een half procent weg.

Italië, dat een schuld heeft van 2300 miljard euro, zag de rente op haar staatspapier met 45 basispunten oplopen. Dat is de grootste 'intraday'stijging sinds het najaar van 2011, toen de eurozone in volle schuldencrisis vertoefde. De'Lo spread', het verschil tussen de Italiaanse rente op tien jaar en de Duitse rente op tien jaar groeit dinsdagvoormiddag verder op tot 2,7 procentpunten, het hoogste sinds 2013.