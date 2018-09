Italiaanse onrust zet markten op verlies

Te midden van totale verwarring lijkt één iets duidelijk: Rome lijkt over de begroting 2019 op een clash met Brussel af te stevenen.

2.300 miljard euro. Dat is volgens de jongste data van de Europese cijferaars de schuldenberg die Italië torst. Een berg waar beleggers de jongste jaren redelijk relaxed over waren, vooral omdat de Europese Centrale Bank de jongste drie jaar met vers gedrukt geld 356 miljard euro Italiaanse schulden op haar balans heeft geladen (zie screenshot).

Schermvullende weergave

De marktenzaal van de centrale bank deed die bulkinkopen niet direct bij de emissie om formeel het verbod op schuldfinanciering te blijven respecteren, maar wel op de 'tweedehandsmarkt'. En dus namen beleggers de jongste jaren vrede met een extreem lage risicopremie op Italiaanse schuldbewijzen in de wetenschap dat ze het papier meteen konden doorverkopen aan Frankfurt.

Die carrousel loopt echter op zijn einde. Op het eind van dit jaar stopt de ECB met de massale inkopen van overheids- en bedrijfsschulden, omdat de economie aan de beterhand is en ook de inflatie tekenen van leven begint te tonen.

Als Tria er niet meer is, vinden we wel een andere minister Riccardo Molinari Lega-fractieleider

In zo'n scenario zou je verwachten dat de grootste schuldenaar van de eurozone omzichtigheid aan de dag legt. Dat is niet het geval: de twee partijen in de Italiaanse regering, de Lega en de Vijfsterrenbeweging, proberen te midden van opperste verwarring de begroting voor 2019 met extra uitgaven te bezwaren. Beide geven aan te kunnen leven met een verwacht tekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

'We vinden wel andere minister'

De minister van Financiën, Giovannni Tria, staat steeds meer geïsoleerd met zijn pleidooi om het tekort tot minder dan 2 procent in te perken. Hij zou volgens de zakenkrant Il Sole 24 Ore met ontslag gedreigd hebben. Dat maakt bij de coalitie geen indruk. 'Als Tria er niet meer is, vinden we wel een andere minister', schamperde Riccardo Molinari, de fractieleider van de Lega in het parlement, tegen de staatszender RAI.

Uitspraken die het beleggersvertrouwen geen goed doen. Beleggers stonden bij het aantreden van de Italiaanse regering deze zomer al sceptisch en dumpen ook nu weer Italiaans papier. Ze eisen nu 2,96 procent rendement om langlopend Italiaans papier aan te houden. Dat is historisch gezien nog altijd extreem laag, maar intussen al 2,50 procentpunten meer dan voor langlopend Duits papier.

Ook op de beurzen is er verlies. Al blijft dat verlies binnen de perken, ironisch genoeg omdat door het snel wegebbende vertrouwen in de Europese politiek de euro een tik krijgt. De Euro Stoxx50 zakt 0,4 procent, een gelijkaardig verlies is er in Brussel voor de Bel20 .