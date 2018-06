Italiaanse premier praat Europese banken in de prak

De nieuwe Italiaanse premier, Giuseppe Conte, verzekert dat het regeerakkoord geen vodje papier is. Beleggers dumpen meteen weer Italiaans schuldpapier als vodjes.

De boeman van dienst was Giuseppe Conte. Nochtans vertelde de kersverse Italiaans premier wat je van elk kersvers premier mag verwachten: dat het regeerakkoord geen vodje papier is en Rome van plan is het akkoord ook uit te voeren.