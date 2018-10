Italiaanse rente op vierjaarspiek

De rechts-populistische Italiaanse regering weigert haar begrotingsplannen te wijzigen ondanks scherpe kritiek uit Brussel. De Italiaanse rente stijgt tot 3,6 procent en de bankaandelen krijgen zware klappen.

Italië zit in het oog van de storm sinds het land een tiental dagen geleden aankondigde zijn begrotingstekort de komende drie jaar op 2,4 procent te houden in plaats van het terug te dringen tot 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zoals minister van Financiën Giovannia Tria wou. De extra begrotingsruimte moet de regeringspartijen Vijfsterrenbeweging en Lega toelaten verkiezingsbeloftes na te komen.

Een paar dagen later luidde het dat het begrotingstekort in 2020 en 2021 wel zou afnemen, tot respectievelijk 2,1 en 1,8 procent. Die voorspelling was echter gebaseerd op een zeer optimistische aanpassing van de groeivooruitzichten.

Vrijdag drukte de Europese Commissie in een brief aan Tria haar bezorgdheid uit over de weg die Italië inslaat. De Europees commissarissen Valdis Dombrovskis en Pierre Moscovici wezen erop dat Italië blijkbaar voor ‘een significante afwijking van het begrotingspad’ kiest en dat dit hen grote zorgen baart.

Niet wijken

Vicepremier Luigi Di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, reageerde zaterdag bits. Hij wil wel met de Commissie onderhandelen maar geen stap terug zetten. ‘Ik apprecieer het dat de brief na beurssluiting werd verstuurd’, zei hij, ‘maar de regering zal niet wijken’. Ze wil ook niet weten van een plan B.

In een interview met de krant Corriere della Sera voegde hij er zondag aan toe dat zijn antibesparingsvisie over het hele Europese continent aan kracht zal winnen. ‘In alle landen zal zo’n aardbeving tegen besparingen plaatsvinden dat de regels zullen veranderen de dag na de verkiezingen.’

Die retoriek kreeg maandag nog wat meer kracht omdat twee extreemrechtse kopstukken, Matteo Salvini van de Lega (die ook vicepremier is) en Marine Le Pen, in Rome hun Europese campagne hebben gelanceerd. Ze deden dat met een frontale aanval op ‘de Brusselse bunker’.

Bijna berenmarkt

De onwil van de Italiaanse regeringspartijen doet de rente op Italiaans staatspapier met 5 procent stijgen tot net geen 3,6 procent. Dat is het hoogste peil in vier jaar.

Dat Italiaanse obligaties minder waard worden, heeft een rechtstreekse impact op de Europese bankaandelen, in de eerste plaats op de Italiaanse. Banken als Monte dei Paschi of Mediobanca verliezen circa 5 procent. De beurs van Milaan zakt 2,5 procent en noteert nu 19,2 procent onder de piek van begin mei. Milaan zit dus bijna in een berenmarkt.