Italiaanse rente piekt door politieke chaos

De kloof tussen de rente op Italiaans en Duits staatspapier op 10 jaar is het grootst in vijf jaar tijd.

Het verschil tussen de tienjaarsrente van eender welke Europees land en die van het Europese baken van vertrouwen Duitsland - de spread in financieel jargon - staat te boek als een uitstekende barometer van het vertrouwen in het vermogen van een land om zijn schulden terug te betalen.

In Italië is dat vertrouwen in sneltempo aan het wegkwijnen. 'Lo spread' noteert maandagmiddag op 230 basispunten. Daarmee stijgt de Italiaanse angstbarometer boven de piek van juni vorig jaar, tot het hoogte peil sinds december 2013.