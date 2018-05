Italiaanse rente schiet hoogte in

Beleggers hebben maandag opnieuw Italiaanse obligaties en aandelen gedumpt. Ze vrezen dat nieuwe verkiezingen uitdraaien op een referendum over het behoud van de euro.

De aanhoudende verkoop van Italiaanse obligaties deed maandag de Italiaanse tienjaarsrente stijgen van 2,46 naar 2,68 procent, het hoogste peil sinds augustus 2014. Het verschil tussen de Italiaanse en Duitse rente, de risicopremie die beleggers eisen om Italiaans overheidspapier te kopen, klom naar 2,34 procentpunten.

Ook aandelen kregen klappen. De beurs van Milaan zakte met 2,1 procent. Daarmee is de winst sinds begin dit jaar bijna helemaal weggeveegd.

Italië stevent af op nieuwe, vervroegde verkiezingen omdat president Sergio Mattarella weigerde euroscepticus Paolo Savona te benoemen tot minister van Economie. ‘De verkiezingen dreigen een referendum voor of tegen de euro te worden’, zegt Frank Vranken, hoofdstrateeg van vermogensbeheerder Puilaetco Dewaay. ‘Ik vrees dat populistische partijen in de komende maanden de gemoederen zullen opzwepen.’

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, vreest dat de Vijfsterrenbeweging en Lega een nog hogere score halen. ‘De president suggereert dat de euro de inzet is van de verkiezingen. Maar het is niet zeker dat dat een meer geruststellende uitslag oplevert. De populistische partijen zullen zeggen: we willen de euro behouden maar wel de spelregels veranderen.’

Europa

De Vijfsterrenbeweging en Lega die samen een regering wilden vormen, vragen een wijziging van de Europese begrotingsnormen. Het regeerprogramma waarover ze vorige week een akkoord bereikten, zou het begrotingstekort doen stijgen. Daarom waarschuwde kredietbeoordelaar Moody’s vrijdagavond dat hij overweegt de rating van Italië te verlagen.

De crisis in Rome beroert ook andere markten en landen. Spanje en Portugal zagen de langetermijnrente stijgen, zij het minder dan Italië. In veilige havens, zoals Duitsland en in minder mate België, daalde de rente. De meeste Europese aandelenmarkten konden de schade beperken. De EuroStoxx50, die 50 steraandelen omvat, daalde met 0,9 procent. De beurs van Brussel verloor 0,6 procent.

‘Het is nog wat vroeg om onze groeivooruitzichten voor Italië en de eurozone te verlagen’, zegt Vanden Houte. ‘Maar de huidige risico-aversie is niet goed voor de groei. Ze kan leiden tot uitstel van investeringen. We gaan een onzekere zomer tegemoet, niet alleen in Italië, ook in Spanje. Een kleine compenserende factor is de daling van de euro.’