JPMorgan: 'Ga in Europese aandelen en uit Amerikaanse'

De zakenbank noemt de aandelen in Europa 'ronduit goedkoop'. Daarnaast houdt het serieus rekening met een begrotingsstimulus.

'Het kan een mooi instapmoment zijn voor Europese aandelen' zegt het hoofd Internationale en Europese aandelenstrategieën Mislav Matejka van JPMorgan. Hij doet de uitspraak in een bericht naar zijn klanten.

Volgens de Matejka zijn Europese aandelen op basis van hun koerswinstverhouding 'ronduit goedkoop'. De strateeg wijst erop dat de aandelen op het oude continent in de afgelopen 18 maanden 20 procent verloren ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Hij denkt dat het kopen van Europese aandelen een 'tactische kans' bieden, maar wijst er wel op dat er 'duidelijke risico's' aan verbonden zijn, vooral doelend op een harde brexit.

De strateeg is onder andere optimistisch door de gezonde ontwikkeling van de M3, een brede meting van de geldhoeveelheid, in de eurozone. De M3 groeide in augustus jaar op jaar met 5,7 procent, het hoogste tempo sinds 2009.