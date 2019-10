JPMorgan: 'Liquiditeitsproblemen in Amerikaanse geldmarkt zullen verergeren'

'De vele miljarden die de Fed in het systeem pompte, zullen onvoldoende effect hebben', zegt de zakenbank.

Volgens een analistenteam geleid door Joshua Younger van JPMorgan is de ellende in de Amerikaanse repomarkt nog niet voorbij.

Via repo's kunnen grote bedrijven of banken geld lenen voor heel korte looptijden door bepaalde activa, zoals staatsobligaties, in onderpand te geven. De markt heeft last van een liquiditeitsprobleem: er zijn te weinig partijen die geld willen uitlenen. In september was het tekort zo nijpend dat de reporente plots naar 10 procent schoot.

Om het probleem te bestrijden heeft de Amerikaanse centrale bank (Fed) miljarden in het financiële systeem gepompt. Daarnaast koopt de Fed sinds kort 60 miljard dollar per maand aan Amerikaans schatkistpapier op. Door die laatste actie stijgt de hoeveelheid reserves in het banksysteem, wat het aanbod van repoleningen in theorie vergroot.

Onvoldoende

Maar volgens JPMorgan zullen die maatregelen niet afdoende zijn om een verergering van de situatie te voorkomen. 'De extra liquiditeiten van de monetaire autoriteit gaan direct naar primary dealers (grote banken die als tussenpersoon fungeren tussen de Fed en de banken, red.), terwijl de grootste behoeftigen van liquiditeit geen primary dealers zijn. Het succes van het programma is dus afhankelijk van de mate waarin de primary dealers de liquiditeit doorgeven. Maar die tussenpersonen doen dat te weinig door de strenge regels voor kapitaaleisen.'

De reporente bedroeg maandag 1,93 procent. Dat was een verbetering tegenover vorige week. Toen kwam de reporente boven 2 procent uit.

