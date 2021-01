JPMorgan boekt recordwinst

Wall Street zakt weg. JPMorgan gaat lager ondanks recordresultaten. Wells Fargo en Citigroup gaan flink onderuit.

De Amerikaanse beurzen staan in het rood. Beleggers lijken wat teleurgesteld in het stimuleringsplan van de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden. Het 'American Rescue Plan' bleek uiteindelijk 1.900 miljard dollar zwaar, terwijl eerder een plan van 2.000 miljard dollar verwacht werd. Bidens voorstel omvat een vloed aan uitgaven, meer rechtstreekse steun voor gezinnen, meer voordelen voor werklozen en een uitbreiding van de vaccinatie- en coronatestprogramma's.

De Dow Jones gaat rond 18.00 uur 0,5 procent lager. De Nasdaq verliest eveneens een halve procent.

JPMorgan

Een groep grote banken kwam vrijdag met cijfers. De winst van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan is in het vierde kwartaal met 42 procent gestegen naar een recordhoogte van 12,1 miljard dollar. De forse winstgroei is te danken aan het terugnemen van 2,9 miljard dollar uit de provisies voor slechte kredieten en aan de toename van de inkomsten van effectenhandel en de zakenbankpoot. Analisten hadden een daling van de winst met 4 procent voorspeld.

De winst per aandeel steeg naar 3,79 dollar. Als geen rekening wordt gehouden met de terugname van provisies bedroeg de winst 3,07 dollar per aandeel in plaats van de verwachte 2,62 dollar.

De recordwinst die JPMorgan heeft neergelegd gaat gepaard met een stevige bijsluiter. 'Er is nog heel veel onzekerheid, ondanks het toekomstige stimuleringsplan. Het worden nog een moeilijke drie tot zes maanden', zegt CFO Jennifer Piepszak. JPMorgan heeft ook beslist de provisies voor kredietkaartverliezen niet af te bouwen. Het wil eerst de impact van het stimulusplan afwachten.

Wells Fargo

Wells Fargo krijgt een klap van 7 procent. De bank kwam met cijfers over het vierde kwartaal. Wells Fargo zag de omzet klimmen naar 17,93 miljard dollar, terwijl analisten 18,13 miljard omzet hadden verwacht. De nettorente-inkomsten komen uit op 9,28 miljard dollar, de verwachtingen lagen op 9,34 miljard. De winst per aandeel kwam uit op 64 dollarcent.

De omzet bij de zakenbanktak zakte met 7 procent naar 3,11 miljard dollar. Daarin zit een daling met 25 procent van de beurshandelsactiviteiten. De inkomsten uit obligatiehandel lagen in de lijn van vorig jaar.

Citigroup

De Amerikaanse grootbank Citigroup zag in het vierde kwartaal de winst met 7 procent dalen tot 4,63 miljard dollar of 2,08 dollar per aandeel. Analisten hadden maar 1,34 dollar per aandeel verwacht. Citigroup kon de provisies voor slechte leningen met 1,5 miljard dollar terugschroeven door de verbeterende economische vooruitzichten. Eerder vorig jaar had Citigroup die provisies met 10 miljard dollar opgetrokken.

Volgens aftredend CEO Michael Corbat - die in februari wordt opgevolgd door de Schotse Jane Fraser - is Citigroup van plan in het eerste kwartaal weer eigen aandelen in te kopen.