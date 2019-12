Jaaroverzicht valuta | Oliemunten grootste stijgers

Een man telefoneert voor een wisselkantoor in Caïro.

De Russische roebel, de Canadese dollar en de Mexicaanse peso zijn in 2019 het meest gestegen. De euro presteerde nogal zwak.

De olieproducenten Rusland, Canada en Mexico hebben hun munten het voorbije jaar zien stijgen omdat olie flink duurder werd. De prijs van Brent-olie klom sinds 1 januari met 27 procent.

Olie kost een stuk meer dan een jaar geleden omdat het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten de olieproductie en dus ook het aanbod terugschroefden. Een productiebeperking was noodzakelijk omdat de afkoeling van de wereldeconomie de vraag naar olie afremde.

Voorts wogen problemen in sommige landen op het aanbod. Venezuela worstelde met stroomonderbrekingen en sociale onrust. Iran werd geconfronteerd met een uitbreiding van de Amerikaanse sancties.

De Canadese dollar en de Mexicaanse peso werden ook ondersteund door optimisme over het vrijhandelsakkoord van Canada, Mexico en de VS. De jongste weken is vooruitgang geboekt bij de voorbereiding van de ratificatie.

Raadsel

Één oliemunt, de Noorse kroon, profiteerde nauwelijks van de hogere olieprijs. Dat is opmerkelijk, want drie renteverhogingen van de Noorse centrale bank gaven de munt een extra duw in de rug. De kroon bereikte eind oktober zelfs een historisch dieptepunt, maar de munt herstelde later.

Sommige valutaspecialisten noemen de zwakte van de kroon een raadsel. Een mogelijke verklaring zijn de aankopen van buitenlandse aandelen of obligaties door het Noorse staatsinvesteringsfonds. Dat fonds is een enorme spaarpot van omgerekend meer dan 1.000 miljard euro.

Behalve de oliemunten heeft ook het pond een goed jaar achter de rug. De Britse munt veerde de jongste maanden sterk op omdat de onzekerheid over de brexit verminderde. De nieuwe premier Boris Johnson slaagde erin het brexitakkoord met de Europese Unie door het parlement te loodsen. In de zomer kreeg het pond nog rake klappen, omdat beleggers toen een brexit zonder akkoord vreesden.

Handelsconflicten

De euro verzwakte tegenover de dollar en de meeste andere belangrijke munten. Als open economie worstelde de eurozone met de negatieve impact van de handelsconflicten op de wereldhandel. De economische groei daalde in de eurozone meer dan in de VS.

Ook het soepeler monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) woog op de eenheidsmunt. De ECB verlaagde in september de rente en hervatte in november de aankoop van obligaties om de lage groei en de inflatie op te krikken. Het stimulerend geldbeleid deed de langetermijnrente in veel Europese landen onder nul dalen, waardoor Europese obligaties minder aantrekkelijk werden als belegging.