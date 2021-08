Jackson Hole neemt Wall Street in houdgreep

Net als de Europese blijven de Amerikaanse beurzen dicht bij huis. Het nakend event van centraal bankiers in Jackson Hole (Wyoming, VS) maakt beleggers erg voorzichtig.

De jamboree van de voornaamste centraal bankiers van de wereld in het idyllische Jackson Hole mag dit jaar dan opnieuw virtueel plaatsvinden, wat zal worden besproken en gezegd is niet minder belangrijk. De markten kijken vooral uit naar de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell. Wellicht zal hij vrijdag iets zeggen over de timing van de tapering, het afbouwen van de massale obligatieaankopen door de Federal Reserve. Dat is althans de hoop.

In afwachting zijn beleggers op hun hoede. De beurzen noteren hoog, met dinsdag nog nieuwe records voor de S&P500 en de Nasdaq Composite. Met dank aan overwegend sterke bedrijfsresultaten.

Woensdag gaan de Dow Jones en de S&P500 omstreeks 17.10 uur 0,2 procent hoger en blijft de Nasdaq Composite stabiel.

Johnson & Johnson kan geen koerswinst puren uit positief vaccinnieuws: het aandeel zakt 0,6 procent. Het farmabedrijf, dat een coronavaccin heeft ontwikkeld waarvan één dosis volstaat, liet weten dat een boostershot - een extra vaccinprik - in een snelle en sterke toename van het aantal antilichamen resulteerde. Dat bleek uit een onderzoek bij mensen die zes maanden na hun eerste J&J-prik een tweede kregen toegediend.

Onder prepandemiepeil

Nordstrom maakt een duik van 17,6 procent. De grootwarenhuisketen publiceerde dinsdagavond minder goede resultaten dan haar sectorgenoten Macy’s en Kohl’s. De omzet verdubbelde wel in het tweede kwartaal in vergelijking met een jaar eerder, maar ligt met 3,66 miljard dollar nog altijd 6 procent onder het prepandemiepeil.

Nordstrom rapporteerde een nettowinst van 80 miljoen dollar of 0,49 dollar per aandeel, wat aanzienlijk meer is dan verwacht. Ook het omzetcijfer was hoger dan geraamd.