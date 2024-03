Japan dreigt met actie om zwakke yen te ondersteunen

De daling van de yen naar het laagste peil in 34 jaar is overdreven, zegt de Japanse regering. Ze waarschuwt dat ze steunaankopen op de valutamarkt overweegt.

De yen staat onder zware druk. De Japanse munt zakte woensdag even naar 151,95 yen per dollar, het laagste peil sinds 1990. Tegenover de euro noteert de yen bijna op het laagste niveau sinds 2008.

De zwakte van de yen is vooral te wijten aan het grote renteverschil tussen de Verenigde Staten en Japan. Economen verwachten dat die kloof groot blijft, hoewel de Japanse centrale bank vorige week voor het eerst in 17 jaar de rente heeft opgetrokken en de Amerikaanse centrale bank van plan is dit jaar de rente te verlagen.

De beleidsrente van de Japanse centrale bank bedraagt sinds vorige week 0 à 0,1 procent. In de VS bedraagt de beleidsrente van de centrale bank 5,25 à 5,50 procent. De tienjaarsrente, de referentie voor de obligatiemarkt, bedraagt in Japan 0,7 procent en in de VS 4,2 procent.

Urgentie

Hoewel er een verklaring is voor de zwakte van de yen, vindt Tokio de koers te laag. 'We bekijken de bewegingen op de markt met een grote mate van urgentie', zegt minister van Financiën Shunichi Suzuki. 'We zullen gedurfde maatregelen nemen tegen overdreven bewegingen en sluiten geen enkele optie uit.' Dat wordt algemeen geïnterpreteerd als een dreiging met directe interventies op de valutamarkt.

Ook Masato Kanda, de verantwoordelijke voor het Japanse wisselkoersbeleid, dreigde met interventies. 'De recente verzwakking van de yen is niet in overeenstemming met de fundamentals. Het is duidelijk dat de val van de yen te wijten is aan speculatieve bewegingen. We zullen gepaste actie ondernemen tegen overdreven bewegingen.' De speculatieve posities die gokken op een daling van de yen bereiken bijna een recordhoogte, blijkt uit cijfers van de CFTC, de waakhond van de Amerikaanse derivatenmarkten.

Interventies op valutamarkt

Na de waarschuwingen van Tokio veerde de Japanse munt op naar 151,2 yen per dollar. In 2022, toen de yen bijna even zwak was als nu, intervenieerde de centrale bank voor het eerst in 24 jaar op de valutamarkt om de yen te ondersteunen. Ze verkocht toen in drie stappen 60,6 miljard dollar.