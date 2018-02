Japan gunt zijn 'geldpers' nieuwe ambtstermijn

Onder gouverneur Haruhiko Kuroda verviervoudigde de balans van de Japanse centrale bank tot 100 procent van het bruto binnenlands product.

De Japanse remier Shinzo Abe, die vorig najaar nog een klinkende verkiezingsoverwinning boekte, gunt gouverneur Haruhiko Kuroda van de centrale bank een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar.

Een verrassing is dat niet echt: Kuroda is centraal in Abe's boude belofte van eind 2012 om Japan uit zijn decennialange stagnatie te halen. Dat lijkt stilaan te lukken: de economie laat nu al acht kwartalen op rij groei zijn, een zeldzame luxe voor een land dat al bijna drie decennia van de ene recessie in de andere sukkelde.

Om die 'Abenomics' uit te voeren installeerde Abe in het voorjaar van 2013 een centraal bankier die via een totaaloorlog tegen deflatie Japanners hun geld wil doen laten rollen in plaats van het op te potten: Haruhiko Kuroda dus.

Kuroda had in tegenstelling tot zijn als te schuchter verketterde voorgangers geen schroom om de geldpersen overuren te laten draaien. Sinds het voorjaar van 2013 kocht de centrale bank in bulk overheidsschulden op, waarmee premier Abe tegen nulrentes vlotjes het hardnekkig jaarlijks tekort op de begroting én een schuldenberg ten belope van 240 procent van het bruto binnenlands product kan blijven financieren.

Daar stopt het niet: de centrale bank koopt in bulk aandelen op en behoort intussen tot de grootste aandeelhouders van zowat alle bedrijven uit de Nikkei-sterindex. Niet geheel verrassend dus dat de Nikkei onder Abe in vijf jaar tijd verdrievoudigd is - ook na een recente terugval - dicht tegen het hoogste peil in twee decennia noteert.

Het resultaat van dat alles? Een balans die in minder dan vijf jaar met 370.000 miljard yen - bij de huidige wisselkoers dik 2.800 miljard euro - opgeblazen is, tot 530.000 miljard yen. Dat is bijna 100 procent van het Japanse bruto binnenlands product (bbp).

Ter vergelijking: de balans van de Europese Centrale Bank is ondanks de massale stimulus van voorzitter Mario Draghi 'maar' goed 40 procent van het bbp van de eurozone, die van de Federal Reserve beloopt 23 procent van de Amerikaanse economie.