Japan probeert rentestijging te stoppen

Speculatie over een bijsturing van het monetair beleid heeft de Japanse langetermijnrente doen stijgen naar het hoogste peil in anderhalf jaar.

De Japanse centrale bank heeft maandag voor de derde keer in een week aangeboden een onbeperkte hoeveelheid staatsobligaties met looptijden van vijf tot tien jaar aan te kopen . Ze probeerde zo een verdere stijging van de langetermijnrente te voorkomen.

Het rendement van tienjarige Japanse staatsobligaties steeg maandag even naar 0,11 procent, het hoogste peil sinds februari 2017. De tienjaarsrente viel terug naar 0,10 procent nadat de centrale bank voor 1.600 miljard yen (12,3 miljard euro) obligaties had gekocht. Tien dagen geleden bedroeg de tienjaarsrente slechts 0,04 procent.

De langetermijnrente is de jongste dagen fors gestegen, omdat de centrale bank volgens sommige Japanse media overweegt om dinsdag haar monetair beleid bij te sturen . De centrale bank probeert sinds september 2016 de tienjaarsrente te stabiliseren rond 0 procent. Ze zou volgens de berichten in de media de tienjaarsrente meer laten schommelen om de neveneffecten van het soepele monetair beleid te beperken.

Er is ook speculatie dat de centrale bank het bedrag van de obligatieaankopen zou aanpassen. De centrale bank houdt de langetermijnrente laag en koopt al jaren massaal staatsobligaties om de te lage inflatie op te krikken. De inflatie bedraagt slechts 0,8 procent, terwijl de Nippon Ginko streeft naar 2 procent inflatie.

Haruhiko Kuroda, de gouverneur van de Japanse centrale bank, zei vorige week dat hij niet weet waar de berichten over een bijsturing van het monetair beleid vandaan komen. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat de centrale bank pas in het begrotingsjaar 2019 over een afbouw van de stimulus zal discussiëren. Dat begrotingsjaar start op 1 april volgend jaar.