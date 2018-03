'Japanse beurs is oase van stabiliteit in de wereld'

Voor wie bereid is iets dieper te graven dan klassiekers als Toyota, biedt de Japanse beurs een schaarse combinatie van sterke winstgroei tegen een schappelijk prijskaartje.

Voor beleggers die bij voorkeur niet elke dag de twitterfeed @realdonaldtrump in de gaten houden, biedt de beurs van Tokio respijt. Dat zegt Nathan Gibbs, beheerder van de Japan-fondsen bij vermogensbeheerder Schroders. Gibbs is een Brit, maar volgt al sinds 1983 (!) de Japanse aandelenmarkt. Van 1999 tot 2016 woonde Gibbs in Tokio.

De meeste 'Angelsaksische' investeerders focussen op het macro-economisch plaatje. De Japanse economie groeit al acht kwartalen op rij, een groeispurt die een verademing is voor een economie die twee decennia lang van de ene naar de andere recessie sukkelde.

Maar volgens Gibbs is dat maar een deel van het verhaal. 'Belangrijker is de ongewone binnenlandse stabiliteit. Premier Shinzo Abe is met een overweldigende meerderheid herverkozen en 'zijn' centraal bankier Haruhiko Kuroda is vorige maand eveneens herbenoemd, wat lang niet zeker was. We staan dus voor een lange periode van politieke en monetaire stabiliteit met ultrasoepel beleid.'

Gibbs erkent dat tegenover de massale geldcreatie van de centrale bank een andere pijler van Abenomics - structurele hervormingen - soms wat dunnetjes oogt, maar heeft toch de indruk dat veel buitenlanders onderschatten wat er al in gang gezet is.

'Neem de arbeidsmarkt', zegt Gibbs. 'De regering is er in geslaagd dankzij enkele fiscale hervormingen de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen, wat ook hard nodig is in een land met een krimpende bevolking op beroepsleeftijd.

'Er zijn ook steeds meer buitenlanders, onder meer Indonesiërs en Filipino's, op de arbeidsmarkt actief. Dat is dan bijvoorbeeld op grote bouwprojecten in de aanloop naar evenementen als het WK rugby van 2019 en de Olympische Spelen van 2020.'

'Let wel: dat is geen immigratie, wel mensen die op basis van tijdelijke projecten van bijvoorbeeld drie jaar gastarbeider in Japan zijn. Zo'n tijdelijke contracten zijn efficiënt in de bouw maar minder efficiënt in bijvoorbeeld de zorg, waar Japan nog zeker 30 tot 40 jaar extra arbeidskrachten nodig zal hebben.'

Tot voor kort moesten Japanse bedrijven elk kwartaal hun prijzen verlagen. Ze waren dus wel verplicht wereldkampioen in kostenbeheersing te worden Nathan Gibbs Japan-beheerder Schroders

De krappe arbeidsmarkt is via een geleidelijke maar duidelijke toename van de lonen een belangrijke factor waarom Gibbs een duurzaam positieve inflatie verwacht. 'We praten jaarlijks met ons team met zo'n 2.500 Japanse bedrijven en we stellen vast dat velen van hen voor het eerst in jaren weer prijszettingsmacht hebben.'

Dat bedrijven eindelijk weer in staat zijn hogere prijzen aan te rekenen is cruciaal voor de bedrijfswinsten, benadrukt Gibbs.

Hefboom

'Japanse bedrijven hebben na decennia op de kleintjes letten een hoge operationele hefboom. Dat wil zeggen dat de minste toename van het bovenste lijntje, de omzet, zich in een sterke toename van de nettowinst vertaalt. Neem de retail: tot voor kort moesten die elk kwartaal hun prijzen verlagen. Ze waren dus wel verplicht wereldkampioen in kostencontrole te worden.'

'Het is die bedrijfseconomische revival die buitenlandse beleggers nog onderschatten, ook al noteert de Nikkei dicht tegen het hoogste peil sinds 1996', verzekert de beheerder. 'Japanse bedrijven zullen in het boekjaar dat op 1 april start waarschijnlijk voor het vierde jaar op rij sterke winstgroei voorleggen (zie grafiek).'

'Die opeenvolgende recordwinsten zijn nog niet echt in de koers verrekend. Daarom noteert de Japanse beurs voor het eerst sinds de jaren 80 tegen een korting in plaats van een premie tegenover de andere ontwikkelde markten'.

Gibbs is niet zo'n grote fan van de grote exportnamen als Toyota die tot nog toe de hausse van de Nikkei geschraagd hebben. 'Wij zijn bij Schroders meer fan van de meer op de binnenlandse economie gefocuste bedrijven, die meest profiteren van de terugkeer van inflatie en prijszettingsmacht. Voorbeelden zijn onder meer de meubelverdeler Nitori en de schoenenketen ABC Market. Weinig sexy namen, maar net daarom onderschat.'

Robotica

Ook in andere sectoren loont het volgens de beheerder de moeite dieper te graven dan de 'usual suspects'. Neem robotica en machineparken. Iedereen kent intussen de wereldmarktleider Fanuc. 'Maar in dezelfde sector zijn er op de beurs van Tokio nog veel namen die veel goedkoper noteren. Je moet alleen je huiswerk doen en - bij voorkeur - een mondje Japans spreken.'