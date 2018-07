Japanse centrale bank praat yen en rente omlaag

Haruhiko Kuroda, de gouverneur van de Japanse centrale bank, is erin geslaagd beleggers gerust te stellen . Vorige week hadden berichten in de Japanse media geleid tot speculatie over een aanpassing van het monetair beleid en een sterke stijging van de langetermijnrente .

De centrale bank zegt voor het eerst dat ze nog 'geruime tijd' de korte- en langetermijnrente laag zal houden. Die boodschap over een voortzetting van het soepel monetair beleid is logisch, omdat de Nippon Ginko voorspelt dat de inflatie nog minstens twee jaar lager blijft dan de doelstelling van 2 procent.

Kuroda gaf toe dat het langer dan verwacht duurt om de inflatiedoelstelling te halen. De inflatie zal slechts 1,1 in plaats van 1,3 procent bedragen in het begrotingsjaar 2018, 1,5 in plaats van 1,8 procent in 2019 en 1,6 in plaats van 1,8 procent in 2020, blijkt uit de nieuwe inflatievooruitzichten.