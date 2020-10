‘Je koopt beter een kilo goud dan 10 staafjes van 100 gram'

De Belgische grootbanken zijn niet langer actief in de goudhandel. Toch floreert de handel in edelmetalen als nooit tevoren. Een van de grootste goudspelers is het Antwerpse Argentor. We gingen langs voor enkele tips en tricks voor wie in fysiek goud wil beleggen.

Het wat anonieme kantoor van Argentor ligt in het midden van de zwaar beveiligde Antwerpse diamantwijk. De onderneming is een van de grootste aan- en verkopers van edelmetalen in ons land. Vorig jaar verkocht Argentor 12 ton goud en haalde het een omzet van 600 miljoen euro. Argentor koopt jaarlijks ook voor een half miljard goud aan. Europees sloopgoud uit oude juwelen, gouden munten en goudstaven en sloop- en gemijnd goud uit Zuid-Afrika. De kluis is beveiligd als Fort Knox, met dik plaatstaal, seismologische detectie en een time-lock. De politie kan alle camera’s aan de straatzijde en de patio’s van het bedrijf meteen overnemen.

Schermvullende weergave Argentor-directeur Jelle Oostvogels: 'De meeste cowboys in onze sector zijn verdwenen'. ©SISKA VANDECASTEELE

Tot 2017 had Argentor met E.Me.Ko (Edel Metalen Kortrijk) een eigen metaalraffinaderij, maar een brand legde de vestiging in de as. De Britse verzekeraar Lloyds betaalde meteen het edelmetaalverlies uit. De schaderegeling voor de fabriek bij Belgische verzekeraars is het onderwerp van een juridische procedure.

Bij de grootbanken kunt u bijna niet meer terecht voor goud. ‘Geen enkele Belgische bank heeft nog een gouddesk’, zegt directeur Jelle Oostvogels van Argentor. ‘Ze lijken er bang voor te zijn. Het imago van onze sector heeft geleden onder enkele fraudeschandalen. En edelmetalen zijn voor de banken geen kernmetier.’

Opgekuist

‘De Belgische goudmarkt is intussen grotendeels opgekuist’, zegt Oostvogels. ‘Door de strenge cashwetgeving kan je niet langer handje-contantje ontvangen bij een verkoop. Ten tweede is de identificatieplicht ingevoerd, en veel regels die verplichten je klant goed te kennen. Ten derde is de antiwitwaswetgeving heel streng. Ik kan me niet meer indenken wanneer er nog politie is langsgeweest om vragen te stellen over klanten, terwijl dat vroeger schering en inslag was. We werken proactief en nauw samen met de cel Goudi (opgericht voor de diamantwijk, red.) van de Antwerpse politie. Wij juichen al die maatregelen toe. Daardoor zijn de meeste cowboys in onze sector verdwenen.’

In de begindagen van de coronacrisis verkochten we op onze website voor particulieren 30 à 40 kilo goud per dag Jelle Oostvogels Directeur Argentor

Negentig procent van de Argentor-klanten zijn professionelen, van goudtraders tot juwelenhuizen of Zwitserse vermogensbeheerders. Het bedrijf heeft ook een webshop, gericht op particulieren. ‘Die is de laatste jaren fors gegroeid en haalt een omzet van 1 à 1,5 miljoen euro per maand’, zegt Oostvogels. ‘Vooral in de begindagen van de coronacrisis was de vlucht naar fysiek goud enorm. We verkochten toen 30 à 40 kilo per dag. We hebben de verkoop zelfs even moeten stoppen omdat er tijdelijk geen aanbod meer was. Door de pandemie waren mijnen stilgelegd. En de passagiersvluchten die ook goud in het bagageruim vervoeren, waren er plots niet meer. Ook nu nog is het moeilijker: vroeger kregen we dagelijks leveringen uit Zuid-Afrika. Nu nog een keer per week.’

Fysiek goud

Wie in goud wil beleggen, doet dat volgens Oostvogels best door de aankoop van fysiek goud. ‘Op de financiële markten heb je vaak een tegenpartijrisico of kan zelfs het systeem in gevaar komen zoals in 2008. Ook goudmijnen zijn geen alternatief. Bedrijven aan de andere kant van de wereld zijn veel risicovoller dan tastbaar goud dat je bij jezelf kan houden.’

Als belegger ga je meteen best voor een zo groot mogelijke goudbaar, volgens het budget uiteraard. ‘Hoe minder premie je betaalt op het gewicht, hoe beter’, legt de goudexpert uit. ‘Als je een kilo goud wil kopen, koop dan meteen één grote staaf en geen tien staafjes van 100 gram. Je betaalt dan maar één keer ongeveer dezelfde premie aan de handelaar dan die tien keer te moeten ophoesten. Als je daarna een deel wil verkopen, kan je perfect de staaf binnenbrengen en er pakweg 900 of 950 gram van weer meenemen.’

De premies voor munten zijn doorgaans hoger dan voor een goudstaaf. Zeker voor historische munten kunnen die hoog oplopen. Jelle Oostvogels Directeur Argentor

Door de premies tussen de bied- en laatprijzen die handelaars hanteren, is een staaf goud ook interessanter dan munten. ‘De premies voor munten zijn doorgaans hoger. Zeker voor historische munten kunnen die hoog oplopen, terwijl je er bij een verkoop niet meer voor krijgt dan de goudwaarde.’

Wie zijn oude juwelen wil laten schatten, kan niet rechtstreeks bij Argentor terecht. ‘Wij kopen sloopgoud van juweliers over heel Europa, maar zij doen de schatting voor de particuliere klanten. Wij hebben daar geen tijd voor.’

Oude juwelen

Je krijgt minder voor een Hollandse gouden ring dan voor een Belgische. Jelle Oostvogels Directeur Argentor

Soms zijn particulieren teleurgesteld over de prijs die ze voor oude juwelen krijgen. Want niet iedereen beseft dat het goudgehalte van sieraden niet overal hetzelfde is. ‘In België en de meeste Europese landen is dat 18 karaat’, zegt Oostvogels. ‘24 karaat is zuiver goud. In het Midden-Oosten maken ze soms juwelen van zuiver goud, maar dat maakt het metaal te zacht, waardoor je misvorming in de sieraden kan krijgen. In Nederland zijn gouden juwelen doorgaans van amper 14 karaat. Je krijgt dus minder voor een Hollandse gouden ring dan voor een Belgische. Amerikaanse zegelringen bevatten zelfs maar 9 karaat goud.’

Wit goud kost ook meer dan geel goud. ‘Het meeste sloopgoud is geel goud, terwijl de juwelenwinkels de laatste jaren vooral sieraden in wit goud verkochten. Om wit goud te maken, heb je 10 à 15 procent palladium nodig, en dat is de laatste tijd erg duur geworden.’

15 % Om wit goud te maken, heb je 10 à 15 procent van het duurdere palladium nodig.

Palladium is een cruciaal element in katalysatoren voor benzinemotoren. Sinds de dieselschandalen bij de autobouwers is er een wereldwijde shift van diesel- naar benzinemotoren, waardoor de prijs van het edelmetaal sterk is gestegen. Het is zo’n kwart duurder dan goud. ‘Door die prijsstijging en de modetrends zien we opnieuw een kleurverandering in de markt: roségoud, met minder palladium, wordt populair.’

Investeren in zilver

Investeren in zilveren staven of munten is volgens Oostvogels minder interessant, hoewel Argentor ook dat aanbiedt. ‘Zilver blijft in de eerste plaats een industrieel product, waar de vraag in grote mate afhangt van de conjunctuur. Voor de overheid is het - in tegenstelling tot goud - een btw-dragend product. Ook platina en palladium zijn dat. Je moet er voor een zilveren staaf bij aankoop dus meteen 21 procent btw bij tellen. Bovendien zijn de spreads tussen de aan- en verkoop bij zilver groter dan bij goud. De zilverprijs moet vaak al 30 procent stijgen voor je winst hebt.’

21% ZILVERSPREAD De spread tussen de aan- en verkoopprijs voor een zilveren munt ligt momenteel met 21 procent erg hoog.

‘Als je toch in zilver wil beleggen, zijn de munten die onder de margeregeling vallen interessant. In dat systeem wordt de btw niet berekend op de omzet, maar op de marge tussen de verkoop- en inkoopprijs. Dat is door de Belgische staat toegelaten op zilveren beleggingsmunten. De spread tussen aan- en verkoop ligt momenteel op 21 procent, maar zal in rustiger tijden weer herstellen naar 10 à 15 procent.’

Fake goud