‘Je móét in de markt zitten nu centrale banken kraan weer openen'

Hoewel beleggers wantrouwig zijn, raadt BNP Paribas Fortis aan belegd te blijven omdat centrale banken hun beleid weer gaan versoepelen. 'Het heeft geen zin daar tegenin te gaan.'

‘Een roetsjbaan. Zo zien de financiële markten er tegenwoordig uit, met centrale banken en de geopolitiek als de grote aandrijvers van koersbewegingen’, zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. Geen wonder dat hij het bij het halfjaarvooruitzicht van zijn bank over een ‘heel ingewikkelde wereld’ voor beleggers heeft.

En toch is er één eenvoudig advies voor die complexe wereld: belegd blijven. Dus niet alles in cash omzetten, maar een neutrale portefeuille aanhouden met ook de nodige aandacht voor aandelen.

Somber

Gijsels geeft toe dat dat geen makkelijke opdracht is. Hij wijst naar het beleggerssentiment, dat sinds de financiële crisis niet meer zo somber is geweest. Beleggers zijn wantrouwig, en dat terwijl talloze activa met recordwaarderingen flirten. ‘Je hebt de keuze om mee op de trein te springen en dure activa te kopen, of in cash te blijven.’ Dat laatste is volgens Gijsels geen goed idee op langere termijn, omdat het aan de koopkracht vreet.

Slechte economische cijfers verontrusten beleggers niet langer, want ze verhogen de kans dat de centrale bank de rente verlaagt. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

Bovendien vinden beleggers weer een bondgenoot in de centrale banken, die zowel in de VS als Europa duidelijk gesignaleerd hebben dat ze hun beleid opnieuw zullen versoepelen. ‘De centraal bankiers hebben beleggers weer gerustgesteld met hun versoepeling. Dan heeft het geen zin daar tegenin te gaan, leert de ervaring.’

Pompen

‘Je merkt zelfs dat slechte economische cijfers de markt niet langer verontrusten, want ze verhogen de kans dat centrale banken de rente verlagen en massaal liquiditeiten in het systeem pompen’, vervolgt Gijsels. ‘Het gevolg is een wereld waarin alles omhoog blijft gaan: aandelen, obligaties, goud, vastgoed, kunst, zelfs de prijs van duiven.’ Met een hardnekkig lage rente op spaarboekjes als keerzijde.

Gijsels houdt in zo’n klimaat zelfs rekening met het risico op een melt-up, een snelle koersstijging die typisch eindigt in een stevige correctie. ‘Als de Europese beurzen nog 5 à 6 procent stijgen en hun hoogste niveaus in jaren bereiken, zou alle cash die langs de zijlijn staat wel eens snel in de markt gezogen kunnen worden.’

Rugwind

Over Europese aandelen is Gijsels neutraal. ‘En dat hoewel al lang klinkt dat Europa een inhaalbeweging op de VS tegoed heeft. Maar Amerikaanse aandelen blijven genieten van een belangrijke rugwind: bedrijven die hun eigen aandelen inkopen, wat de winst per aandeel stuwt. Bedrijven uit de S&P500-index hebben de jongste tien jaar een kwart van hun eigen aandelen ingekocht. Bijna een derde van de winststijging van bedrijven is zo te danken aan de inkoop van eigen aandelen. Zolang de rente laag blijft, kan dat blijven duren.’ Zeker voor bedrijven die goedkoop lenen om aandelen in te kopen.