Jean-Claude Juncker, de nieuwe beleggersheld

Europese beleggers begroeten de 'art of the deal' van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die de Amerikaanse president zijn tariefdreiging op Europese auto's deed inslikken.

De Europese beurzen zijn donderdag in prima stemming. De Euro Stoxx50 , de korf steraandelen uit de eurozone, gaat 0,7 procent hoger. Koploper is de Duitse DAX , met een winst van 1,4 procent.

Beleggers beschouwen al jaren de DAX als de beste manier om in één muisklik in of uit 'de wereldeconomie' te stappen. De Duitse beursgraadmeter zit namelijk volgepropt met grote industriële exporteurs die erg gevoelig zijn voor elke versnelling of vertraging van de wereldhandel. Denk aan namen als BASF, Bayer, Siemens, Volkswagen, BMW of Daimler.