Jefferies: 'Ahold Delhaize, de lockdown hero'

Een leeggeroofde Giant-supermarkt van Ahold Delhaize in Dunkirk, in de Amerikaanse deelstaat Maryland.

Supermarkten boomen nu iedereen thuis zijn potje kookt, maar de 'lockdown heroes' kampen wel met stijgende kosten.

Ahold Delhaize is tot nog toe dit jaar met een plusje van goed 1 procent de enige stijger in de Euro Stoxx50, de korf steraandelen van de eurozone. Gelet op de hamsterwoede als gevolg van de lockdown was de sterke kwartaalupdate van de supermarktketen dinsdagavond niet echt een goed bewaard geheim, vandaar dat er deze ochtend een zuinige klim is van zo'n half procent bij de openingsbel.

Jefferies omschrijft de holding boven ketens als Albert Heijn, Delhaize, Food Lion, Giant en Stop & Shop als 'lockdown hero' en verhoogt het koersdoel van 22 naar 25,50 euro, het advies blijft kopen. Het beurshuis wijst vooral op de extreem sterke prestatie in de Verenigde Staten, waar de verkopen bij gelijkblijvende winkeloppervlakte in maart liefst 34 procent stegen. In Europa was de stijging - relatief - kleiner met een plus van 16 procent.

'In de Verenigde Staten is er veel meer traditie om buitenshuis te eten, meer dan 50 procent van het volledige voedingsbudget. Vandaar dat de shift van horeca naar supermarkten daar veel groter is', stipt analist James Grzinic aan. De Amerikaanse ketens tekenden in 2019 voor 60 procent van de verkopen van Ahold Delhaize, Nederland en België zijn goed voor respectievelijk 22 en 8 procent.

CEO Frans Muller houdt de winstprognose voor heel 2020 voorlopig ongemoeid, maar de Grzinic denkt dat de kans groot is dat de groep over de lat zal gaan. Ook het dividend is volgens Jefferies veilig: die vertegenwoordigt bij 0,76 euro per aandeel een uitgave van 845 miljoen euro, terwijl Ahold Delhaize dit jaar afstevent op een vrije cashflow van meer dan 1,5 miljard euro.

Keerzijde

De 'trading update' die de grootste Britse kruidenier, Tesco , woensdag samen met de jaarresultaten gaf, tonen ook de keerzijde van de pandemie: fors hogere kosten om personeel en klanten tegen de pandemie te beschermen. Tegenover de kooppaniek - 30 procent meer verkopen de voorbije weken - staan fors hogere kosten. De keten wierf 45.000 nieuwe werknemers aan om de hoge vraag te voldoen en ziek personeel te vervangen, bovendien investeert de groep in thuislevering.

De forse aanwervingen kosten samen met betaald ziekteverlof en premies voor het personeel dat aan de slag blijft echter flink geld: 650 à 925 miljoen pond (740 à 1,05 miljard euro) over het op 1 maart gestart boekjaar. 'Als de situatie tegen augustus normaliseert zullen we die extra kosten kunnen compenseren via hogere verkopen', luidt het.

Die laatste waarschuwing stuurt Tesco in Londen tot 4 procent lager.