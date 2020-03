Jerome tilt Wall Street op

'We gaan niet zonder ammunitie vallen'. Eén cruciale zin die Wall Street stut, ondanks dramatisch nieuws over de jobmarkt.

Deze week kregen beleggers de boodschap van Washington dat beleidsmakers de ernst van de situatie begrijpen. Eerst was er de Federal Reserve die beloofde onbeperkt schulden te zullen opkopen. Capitol Hill was eerst te druk bezig onderling te ruziën om die blanco cheque aan te nemen, maar kwam uiteindelijk toch met een reddingsplan van 2.000 miljard dollar op de proppen.

Hoe broodnodig dat plan is, leerden donderdag de dramatische cijfers vanuit de jobmarkt. In de week tot 21 maart vroegen 3,3 miljoen Amerikanen die net hun job verloren een uitkering aan. Dat is bijna vijf keer het vorige record, dat nog van oktober 1982 dateerde. Een illustratie van hoe hard de maatregelen om het coronavirus in te dijken nu ook op de Amerikaanse economie inhakt.

Bovendien waarschuwen economen dat dit nog maar het begin is. Vandaar de even belangrijke als uitzonderlijke interventie van Fed-voorzitter Jerome Powell voor de Amerikaanse televisiezender NBC. Een boodschap die eerder voor Main Street dan Wall Street bedoeld is, met één cruciale zin. Powell verzekerde in zijn eerste live-interview als voorzitter dat de centrale bank agressief geld in de economie zal blijven pompen. 'Als het op kredietverlening aankomt gaan we nooit zonder ammunitie vallen'.