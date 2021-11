Jobcreatie VS schakelt versnelling hoger

De Amerikaanse economie heeft in oktober 531.000 banen gecreƫerd, tegenover 312.000 in september. Dat blijkt uit het maandelijkse rapport van het ministerie van Arbeid. Economen hadden 450.000 extra arbeidsplaatsen voorspeld.

De groei van de werkgelegenheid versnelde, omdat de impact van de pandemie verminderde. Het aantal arbeidsplaatsen steeg het meest in de horeca (+143.000). In de zomer had de stijging van het aantal coronabesmettingen het herstel van die sector afgeremd.

Vacatures

De arbeidsmarkt blijft last ondervinden van een tekort aan arbeidskrachten. Veel bedrijven slagen er niet in het zeer groot aantal vacatures in te vullen. Ze bieden hogere lonen aan om toch personeel te vinden. Het gemiddeld uurloon steeg vorige maand met 4,9 procent jaar op jaar, tegenover 4,6 procent in september.