Jobcreatie in VS versnelt fors

De Amerikaanse economie heeft in juni 850.000 banen gecreërd, bijna de helft meer dan in mei.

Het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt zet door, blijkt uit het maandelijks rapport van het ministerie van Arbeid. Het aantal banen steeg in juni met 850.000, tegenover 583.000 in mei. Dat is het hoogste aantal in tien maanden. Economen hadden 720.000 extra arbeidsplaatsen voorspeld.