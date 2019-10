Jobrapport VS stelt beleggers gerust

Want de arbeidsmarkt lijkt nog redelijk goed te functioneren. In de maand september kwamen er in de VS 136.000 banen bij. Dat was wel minder dan de 145.000 waar economen op rekenden. Maar het aantal gecreëerde banen in augustus bleek dan weer een stuk hoger te liggen dan eerder gedacht. Vorige maand meldde de overheid een banenklim van 130.000, maar dit cijfer is nu bijgesteld naar 168.000.