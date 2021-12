Jobrapport VS zaait twijfel over herstel arbeidsmarkt

De Amerikaanse economie heeft in november veel minder banen gecreëerd dan verwacht, maar toch is de werkloosheid sterk gedaald.

Het maandelijkse jobrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid doet vragen rijzen over de sterkte van de arbeidsmarkt, omdat het zowel goed als slecht nieuws bevat. Verontrustend is dat er in november slechts 210.000 banen zijn bijgekomen, tegenover 546.000 in oktober. Dat is het laagste peil van dit jaar. Economen hadden 550.000 extra arbeidsplaatsen voorspeld.