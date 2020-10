Jobs troef voor Trump?

De Amerikaanse werkloosheid is nog steeds veel hoger dan in februari. Als het banenrapport meevalt, speelt dat Trump in de kaart.

Vrijdag weten we om 14.30 uur hoeveel banen er in de VS zijn bijgekomen in de maand september. Economen gaan uit van een toename met 872.000 jobs, tegenover 1,37 miljoen in de maand augustus. De werkloosheidsgraad zakt mogelijk van 8,4 naar 8,2 procent.

Als we de cijfers mogen geloven, zal het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt doorzetten. Door de coronacrisis zagen de Amerikaanse bedrijven hun inkomsten drastisch teruglopen, waardoor ze moesten saneren. Het gevolg was een golf werklozen, omdat in Amerika geen systeem van tijdelijke werkloosheid bestaat zoals in veel Europese landen. Maar het flexibele Amerikaanse systeem deed de werkloosheid weer redelijk snel teruglopen na het terugdraaien van de quarantainemaatregelen.

Maar ook al is nu sprake van een herstel, het is nog geen terugkeer naar de situatie van voor de coronacrisis. 'Als er inderdaad maar zo'n 900.000 jobs bijkomen, blijft de werkgelegenheid nog altijd 10,5 miljoen arbeidsplaatsen lager dan in februari. Dat is dus zelfs na vijf maanden van jobwinst', zegt hoofdeconoom James Knightley van ING. 'Daarbij laten high-frequencydata zien dat de groei van het aantal banen aan het afzwakken is. Voorts laten ook de inkoopmanagersindexen, graadmeters voor het ondernemersvertrouwen, matige toenames zien.'

Besmettingen

'Daarbij zijn er door het oplopende aantal coronabesmettingen ook zorgen over mogelijke extra maatregelen', vervolgt Knightley. 'Meerdere Europese landen hebben al opnieuw quarantainemaatregelen doorgevoerd. Maar met de verkiezingen op 3 november zullen gouverneurs van de Amerikaanse staten minder geneigd zijn tot agressieve maatregelen.'

Verkiezingen

Ook de Amerikaanse president Donald Trump zal het banencijfer nauwlettend volgen. Initieel zouden de economische expansie en de historisch lage werkloosheid een grote troef zijn geweest tijdens de verkiezingscampagne.

Het is Trump dan ook een doorn in het oog dat de coronacrisis dat ongedaan heeft gemaakt. Daarom zal hij elke kans om zijn economische merites alsnog te recupereren met beide handen aangrijpen. De economische cijfers die de komende weken naar buiten komen zullen dus een grote invloed hebben op de kansen van Trump en op de debatten met zijn rivaal Joe Biden.