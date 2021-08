John Paulson: 'Cryptomunten zijn een zeepbel'

John Paulson: 'De allerbeste investering is een eigen huis of appartement.'

Veertien jaar na zijn miljardenwinst door te speculeren op een ineenstorting van de oververhitte Amerikaanse huizenmarkt ziet investeerder John Paulson opnieuw excessen. ‘Spacs en crypto’s. Daar moet je ver van wegblijven.’

John Paulson is sinds de subprimecrisis van 2008 een levende legende op Wall Street. De 65-jarige investeerder begon in 2006 grote sommen in te zetten tegen een sector waar toen iedereen in geloofde: woningvastgoed. Zijn shortposities op subprime mortgage bonds – hypotheekleningen met een wankel vastgoedonderpand – leverden hem 20 miljard dollar winst op. Vorig jaar vormde hij zijn hedge fund om tot een familiaal investeringsvehikel.

Paulsons stem is nog invloedrijk. De specialist in risicoarbitrage ziet opnieuw excessen, zegt hij in een interview met Bloomberg TV. ‘Cryptomunten zijn een bubbel. Er zit geen enkele intrinsieke waarde in, behalve dat er een gelimiteerde hoeveelheid van is. Zodra de exuberantie afneemt of de liquiditeit opdroogt, gaan die dingen naar nul. Ook de gemiddelde spac (blancochequebedrijf) is een onding. Je belegt in iets wat je niet kent, torst het grootste risico terwijl het gros van de eventuele winsten naar de oprichters gaat.’

Toch wil hij geen cryptomunten shorten. ‘Ik zou dan een ongelimiteerd risico nemen. Je kan gelijk hebben op de lange termijn, maar op korte termijn weggevaagd worden als die dingen verveelvoudigen. Een obligatie heeft daarentegen een gelimiteerde looptijd en noteert met een spread tegenover overheidsschulden. Je kan tijdens de looptijd als shorter niet meer verliezen dan de beperkte spread.'

Inflatie en goud

Vorig jaar groeide de geldhoeveelheid in de VS liefst 25 procent, wat een goede indicator is voor een inflatieversnelling. John Paulson CEO Paulson & Co

Paulson vreest ook dat de markten de inflatie onderschatten. 'De inflatie is fors hoger dan de langetermijnrente, omdat beleggers ervan uitgaan dat de forse prijsstijgingen tijdelijk zijn door de heropening van de economie. Ik merk echter dat de geldhoeveelheid fors toeneemt omdat de Federal Reserve geld blijft bijdrukken. Vorig jaar groeide de geldhoeveelheid in de VS liefst 25 procent, wat een goede indicator is voor een inflatieversnelling. De Fed zal de rente moeten optrekken, wat obligaties pijn zal doen. Goud biedt dan een goede bescherming.'

Voor iemand die 100.000 dollar te investeren heeft, raadt hij in de eerste plaats een eigen huis of appartement aan. 'Met 100.000 dollar eigen middelen kan je 900.000 dollar lenen om een woning van 1 miljoen te kopen. De huizenprijzen zullen blijven stijgen.'