Johnson & Johnson in de problemen

In de Verenigde Staten kregen zes mensen bloedklonters na een spuitje met het Johnson & Johnson-vaccin. Als gevolg daarvan wordt het toedienen van dit vaccin meteen op pauze gezet.

Om 18.30 uur Belgische tijd staat Wall Street lichtjes in het groen. De Nasdaq gaat er 0,7 procent op vooruit, de Dow Jones zakt 0,5 procent. De inflatie in Amerika loopt sterker op dan verwacht, tot 2,6 procent. De beleggers hebben echter weinig oog voor de stijging in de levensduurte. De Federal Reserve hield rekening met een opstoot van de inflatie en zal haar soepel beleid handhaven.

Alle aandacht is vandaag gericht op het nieuws rond het vaccin van Johnson & Johnson .

Zes vrouwen tussen 18 en 48 jaar oud kregen een zeldzame vorm van bloedklonters in de 6 tot 13 dagen nadat ze het vaccin van Johnson & Johnson kregen ingespoten. Een oorzakelijk verband is nog niet bevestigd maar wordt onderzocht. Het toedienen van het J&J-vaccin wordt in de VS wel voorlopig op pauze gezet na een advies van de geneesmiddelenwaakhond FDA (Food and Drug Administration) en het CDC (Centre for Disease Control and Prevention).

Johnson & Johnson heeft ondertussen zelf de uitvoer naar Europa uit voorzorg stopgezet. Weinig verbazend zakt het aandeel van de farmareus, met 2,4 procent. Maar waar er een verliezer is, is er ook een winnaar. Moderna , dat eveneens een coronavaccin op de markt heeft, wint aan waarde op de rug van het falen van zijn concurrent. Het stijgt 5,7 procent.

De vrees dat de vaccinatiecampagne in de VS nu vertraging oploopt en het dus langer wachten is op een volledige heropening van de economie, zet beleggers ertoe aan reisaandelen buiten te gooien. Delta Air Lines zakt 2,8 procent, American Express 1,55 procent en de cruisemaatschappij Royal Caribbean 1,1 procent.

GRAB

Grab Holdings, de grootste verhuurder van auto’s met chauffeur en de maaltijdbezorger in Zuidoost-Azië, trekt naar Nasdaq. Dat gebeurt via een fusie met de Amerikaanse spac Altimeter Growth . De deal waardeert Grab op 39,6 miljard dollar. Het gaat om de grootste transactie ooit met een blancochequebedrijf.

Spacs zijn de rage van het moment op Wall Street. Vorig jaar haalden de nog te vullen beursschelpen een recordbedrag op van 83 miljard dollar. Dit jaar gaat het nog veel harder en hebben ze al 99 miljard dollar ingezameld.