Jonge beleggers verkiezen aandelen van e-autobedrijven

De Chinese producent van e-auto's NIO is bij een bij jongeren populaire beursapp het meest verhandelde aandeel in België.

Belgische jongeren slaan massaal aan het beleggen. Daarbij zetten ze stevig in op alles wat met e-voertuigen te maken heeft. En ze zijn bereid torenhoge prijzen te betalen.

De beleggingsapp BUX, vooral populair bij jongere beleggers, vertrouwde ons toe wat de meest verhandelde aandelen op haar platform in België zijn. De redactie legt vijf ongewone aandelen uit de top tien onder de loep.

1. NIO

De Chinese producent van elektrische auto's NIO staat in het lijstje met stip op één. Het bedrijf is nog altijd verlieslatend, maar timmert hard aan de weg. In het tweede kwartaal zag het de autoverkoop met 127 procent klimmen naar 1,23 miljard dollar. Daarbij wist het de brutobedrijfswinstmarge op de verkochte auto's op te krikken van 9,7 naar 20,3 procent. De hogere marges zijn vooral het gevolg van een hogere productie en hogere verkoopprijzen.

De balans van NIO is van gewapend beton. Het bedrijf heeft een nettokaspositie van 4,6 miljard dollar. Voor de eerste nettowinst is het volgens analisten wachten tot 2023. Per aandeel zou dan een winst van 0,28 dollar mogelijk zijn. Die zou in 2024 stijgen naar 0,70 dollar. Daardoor bedraagt de koers-winstverhouding tegenover de verwachte winst van 2023 liefst 139 en tegenover die van 2024 ongeveer 56.

2. Arcimoto

Dit Amerikaanse bedrijf maakt volledig elektrische voertuigen die een soort kruising zijn tussen een auto en een motor. Deze FUV's (Fun Utility Vehicles) zijn aan de zijkanten open, hebben drie wielen en zijn geschikt voor twee passagiers. Volgens CEO en oprichter Mark Frohnmayer zijn de voertuigen het antwoord op de toenemende drukte in de binnensteden, omdat ze veel minder ruimte innemen.

In het tweede kwartaal steeg de omzet van Arcimoto met 167 procent naar 717.000 dollar. Daarmee is het bedrijf nog piepklein en is er veel groeipotentieel. Maar de risico's zijn navenant. Het bedrijf wil de productie de komende jaren flink opschalen, zodat de kosten per voertuig dalen. Dat kan de voertuigen betaalbaarder maken, want nu beginnen de prijzen bij net geen 18.000 dollar.

De eerste winst verwachten analisten pas in 2024: 0,19 dollar per aandeel. Dat geeft bij de huidige koers een koers-winstverhouding van 61,9. Maar bij een bedrijf dat nog veel moet groeien is de koers-winstverhouding niet de beste indicator. De balans is kerngezond. Het bedrijf heeft een nettocashpositie van 34,6 miljoen dollar. Op Nasdaq heeft de smallcap een beurswaarde van ruim 400 miljoen dollar.

3. Plug Power

Plug Power is een specialist in waterstofbatterijen, een gokje dus op de opkomende waterstofeconomie. Plug Power heeft Hyvia, een joint venture met de autoproducent Renault, opgericht. Hyvia gaat onder andere via elektrolyse waterstof uit water halen.

Voor de eerste winst moeten beleggers wachten tot 2024. Dan gaat het volgens de analisten om 0,13 dollar per aandeel. Tegen de huidige koers komt dat neer op een koers-winstverhouding van 203,2.

Jongeren bespelen het waterstofthema met Plug Power. Maar voor de eerste winst is het volgens analisten wachten tot 2024.

4. TUI

Met TUI staat ook een klassiek aandeel op de radar van de jongeren. Het is het enige aandeel in deze selectie dat sinds begin 2020 niet de stratosfeer is in geschoten, integendeel. De Duitse toerismegroep met hoofdnotering in Londen is een gok op de heropening van de economie. De coronapandemie deelde een ongekende klap uit aan de reisorganisatie, maar onlangs kon het bedrijf melden dat er voor de zomermaanden 4,1 miljoen boekingen zijn. Toch ligt de capaciteit voor de zomermaanden nog maar op 60 procent van de activiteit in 2019.

Bovendien heeft het bedrijf door corona een relatief hoge schuldenlast van ongeveer 4,1 keer de verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) voor 2022. Met de door analisten geschatte winst voor 2022 bedraagt de koers-winstverhouding 20,8. Maar het verhoopte winstherstel in 2023 zou de verhouding doen dalen naar een veel schappelijkere 11.

Bij TUI hangt alles af van de coronapandemie en het verloop van de reisbeperkingen.

5. Tesla

Jongeren krijgen maar geen genoeg van elektrische auto's, want Tesla is al de derde bouwer van e-voertuigen in het lijstje. Het bedrijf van CEO Elon Musk heeft een indrukwekkende prestatie geleverd, want het weet met de productie van elektrische auto's winst te maken. De traditionele Europese autobouwers moeten nog bewijzen dat zij dat ook kunnen.

Daarvoor betalen de robinhoods wel een hoge prijs. Want de koers-winstverhouding van Tesla bedraagt met de verwachte winst voor dit jaar liefst 134,7. Zelfs met de winst van 2024 blijft het cijfer met 61,4 nog altijd bijzonder hoog. De beleggers geloven erin dat het bedrijf zijn voorsprong in e-auto's behoudt.

Echte believers houden er rekening mee dat Tesla een enorme energiespeler kan worden door zijn knowhow van batterijen. Gecombineerd met de verwachting van een zeer lage rente op lange termijn kan dat de hoge koers-winstverhouding rechtvaardigen.