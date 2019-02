Jungle Jo vervangt Piet Piraat

Ik heb me deze week tevergeefs rot gezocht naar de favoriete snacks die ik om de twee weken koop om de kroost mee te geven naar school. Maar zelfs minutenlang minutieus turen in de gebruikelijke rekken van de Delhaize leverde niets op. Bij Colruyt ook noppes. Nergens meer te vinden: de cakejes van Piet Piraat of de vanillewafeltjes van Winnie the Pooh. Navraag bij een vriendelijke winkeldame leerde dat de maker Lotus Bakeries (+9,1%, 2.530 euro) beslist heeft de figuurtjes op de verpakkingen te vervangen door een eigen creatie: Jungle Jo, een olijke aap met wat te grote bolle ogen.

Lotus betaalt dus niet langer de licentievergoedingen aan Studio 100 en Walt Disney om hun populaire kinderfiguurtjes te mogen gebruiken. Niet dat dat scheelt in de prijs. Die blijft dezelfde. Het is misschien jammer voor Gert Verhulst en de Disney-aandeelhouders, maar voor Lotus stijgt de winstmarge die het met de kindertussendoortjes binnenrijft.

Wat Lotus doet, is een beproefd concept: van de nood een deugd maken. De beslissing om Piet Piraat en Winnie the Pooh te bannen, spruit voort uit het verbod dat sinds 1 februari in Nederland geldt: op koek en snoep voor kinderen mogen geen idolen meer op de verpakking prijken. Aparte verpakkingen voor de Belgische markt produceren zou schaalvoordelen wegnemen, vandaar de beslissing van Lotus om de licenties dan maar helemaal op te zeggen én er nog meer aan te verdienen ook. Ook toen een brand in 2015 de fabriek in Meise in de as legde, greep Lotus die tegenslag aan om de hele wafelproductie dan maar in zijn vestiging in het Waalse Courcelles te concentreren.

De koekjesbakker presenteerde maandag alweer jaarcijfers om van te smullen. De omzet steeg 6,2 procent, wat inhoudt dat er in het tweede semester een versnelling was met 9 procent. De brutobedrijfswinst dikte 6 procent aan. Lotus legde bovendien de fundamenten voor verdere groei. Het bedrijf investeerde meer dan 100 miljoen euro, een record. Dit jaar openen de Lembekenaars fabrieken in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. In de States loopt de verkoop van speculoos, dat daar biscoff heet, als een trein met een groei van meer dan 10 procent. Lotus vroeg daarom al een uitbreiding van zijn vestiging in het stadje Mebane in North Carolina vooraleer de eerste speculoosjes er in de tweede helft van dit jaar van de band rollen. Er is bovendien ruimte voor nog eens tien productielijnen.

Mebane, genoemd naar een generaal van de zuidelijke troepen in de Amerikaanse burgeroorlog, is trouwens een alleraardigst stadje met veel historische gebouwen. En het is ook aardig voor Lotus. De koekjesbakker krijgt er de komende vijf jaar 1,7 miljoen dollar subsidies zolang er minstens 60 mensen werken. Mebane rekent erop dat Lotus tegelijk zo’n 6,7 miljoen dollar belastingen betaalt.

Niet voor de hond

De vestiging in Zuid-Afrika zal de kindersnacks Bear produceren. Die vallen onder de tak ‘Natuurlijke Voeding’ omdat ze alleen uit fruit en groenten bestaan, zonder toegevoegde suikers. Bouwvakkers werken momenteel de fabriek in de Ceres-vallei af. Daar komt het fruit voor de snacks vandaan. Het is overigens niet Lotus, maar de lokale partner Grassroots die instaat voor de bouw en het personeel.

Bear is net in de VS gelanceerd en is slechts een van de snelgroeiende merken van Lotus. Ook het Britse Trek en Nakd schieten als kool uit de grond. De verkoop van Lotus’ gezonde tussendoortjes brak voor het eerst door de grens van 100 miljoen euro. In 2015 betaalde Lotus 1,8 keer de omzet voor zijn intrede in het segment met de overname van Natural Balance Foods. Intussen waarderen beleggers Lotus tegen bijna vier keer zijn omzet. Net die ‘Healthy Snacks’ zijn samen met de speculoos goed voor de grootste groei. Lotus speelt daarmee in op de snel veranderende consumptiepatronen. Te veel suiker is een boosdoener voor de gezondheid, zeker voor kinderen. In Nederland lanceerde de groep daarom de allereerste suikervrije peperkoek: Peijnenburg Zero.

Het is ook een poging om de Hollanders weer wat appetijt voor peperkoek te geven, want die lusten er elk jaar minder van. Voor de veiligheid: geef die ontbijtkoek nooit aan uw hond. Hij bevat het suikervervangende middel xylitol. Compleet onschadelijk voor de mens, maar als uw huisdier er slechts één plakje van eet, haast u zich maar beter naar de dierenarts.

Tegen 30 keer de nettowinst over 2018 lijkt Lotus peperduur. Lotus is echter een van die schaarse aandelen die altijd duur zijn, al decennialang. Kwaliteit kost geld. Met een schuldgraad van 1 keer de brutobedrijfswinst is het bedrijf kerngezond. Maar u koopt vooral toekomstige groei. Vanaf 2020 zal het investeringspeil teruggvallen, wat samen met de verwachte groei in een forse klim van de cashflows moet resulteren.

Tegelijk geniet u voortaan van hogere dividenden. Nadat de coupon vorig jaar een vijfde de hoogte in ging, trekt Lotus het dividend nu de helft op. Voortaan zal het bedrijf een derde van de winst naar de aandeelhouders laten vloeien. Al moet u daar niet euforisch van worden. Zelfs dan blijft het nettorendement met 0,8 procent relatief karig.

Van een groeiaandeel schakelen we over naar een krimpaandeel: Telenet (-4,6%, 38,30 euro). Toevallig vertelde mijn tandarts me - je moet over iets praten als je een uurtje in zijn stoel moet doorbrengen - dat hij was overgeschakeld naar een andere operator. ‘Ze geven zoveel korting aan nieuwe klanten. Ik was Telenet-beller van het eerste uur. Maar toen ik vroeg of ze iets voor hun trouwe klanten konden doen, kreeg ik het nul op het rekest. Dan ben ik maar opgestapt’, legde hij uit.

Mijn tandarts is niet alleen. In het vierde kwartaal verloor Telenet netto 18.000 klanten voor digitale tv, 9.000 internetklanten en 19.400 bellers met vaste lijn. Voor mobiele telefonie kwamen er 9.000 bij, maar dat was minder dan verwacht. Alleen de gezinsbundel Wigo lijkt nog aan te slaan. Intussen schommelt het aantal klanten dat van provider wisselt, naargelang de dienst, tussen 13,6 en 16,6 procent, een record. Vooral Brusselaars, waar Telenet voet aan de grond kreeg met de overname van SFR, gaan kijken naar wat de concurrentie te bieden heeft vooraleer zomaar het Telenet-aanbod te aanvaarden.

LOVE

De Mechelaars braderen nu volop: Brusselaars krijgen digitale tv, onbeperkt surfen en bellen voor amper 30 euro gedurende vijf maanden. In Vlaanderen betalen nieuwkomers daar 80 euro voor. Vaste klanten zelfs 103 euro.

Maar ook in andere regio’s rukt de concurrentie op. Proximus (-0,6%, 21,96 euro) paait de kijkers met gratis Netflix of een ander pakket. Mobile Vikings, eigendom van De Persgroep, mikt met veel data voor weinig geld op de aan hun smartphone verslaafde jongeren. De ‘Vikingen’ doen Telenet dubbel pijn. Tot vorig jaar gebruikten ze het Telenet-netwerk, nu dat van Orange Belgium (+5,7%, 17,76 euro). Dat heeft succes met scherpere prijzen. Orange Belgium haalde voor zijn LOVE-bundel 25.000 nieuwe klanten binnen in het laatste kwartaal, boven op 23.000 mobiele bellers.

Terwijl Orange voor dit jaar opnieuw groei ziet, voorspelt Telenet een omzetkrimp van 2,5 procent en een winstdaling van 1 à 2 procent. Toch blijft de moloch een cashmachine. Telenet wil de goedkeuring vragen om de komende vijf jaar tot 20 procent van de aandelen te kunnen terugkopen. En wie weet heeft de groep nog een gewoon dividend in petto, al zal dat niet zo hoog zijn als de supercoupon van 5,30 euro vorig jaar?