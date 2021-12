Just Eat Takeaway tuimelt naar laagste koers in drie jaar

CEO Jitse Groen oogst steeds meer kritiek op de Amerikaanse Grubhub-miljardendeal, zeker nu er op de cruciale Duitse markt meer concurrentie komt.

Kwisvraagje: wat is dit jaar het slechtst presterende aandeel in de AEX, de hoogvliegende korf Amsterdamse steraandelen? Antwoord: Just Eat Takeaway , het maaltijdkoeriersimperium van CEO Jitse Groen.

Het aandeel verloor dit jaar al 47 procent en noteert op het laagste peil in drie jaar. Zelfs medtechspecialist Philips (-33%) scoort spijts grote kopzorgen rond zijn slaapapneutoestellen minder dramatisch.

Just Eat Takeaway (JET) staat niet alleen, ondanks de pandemische boost voor maaltijdkoeriers. Beleggers lijken beducht voor een prijzenoorlog.

Sinds het Amerikaanse Doordash vorige maand aankondigde de Duitse markt te zullen betreden, verloor het aandeel tegenover een recordkoers van 247 dollar 36 procent, tot 158 dollar nu. JET was met het merk Lieferando tot nog toe bijna monopolist in Duitsland, sinds de exit van rivaal Deliveroo in 2019.

Beurshuis Jefferies verlaagde maandag het koersdoel voor JET, onder meer verwijzend naar de grotere concurrentie in Duitsland. Maar Bernstein-analist William Woods haalt de 'makke prestatie' aan van Grubhub, de Amerikaanse koerier waar CEO Jitse Groen midden vorig jaar 6,4 miljard euro voor neertelde.

Sinds die deal in juni vorig jaar beklonken is, is het tot dan vlot stijgende aandeel in vrije val (zie grafiek). Een aandeelhoudersactivist riep Groen eind oktober onomwonden op de miljardendeal ongedaan te maken, omdat beleggers 'Grubhub op minder dan nul waarderen'.