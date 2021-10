'Just Eat moet miljardendeal Grubhub terugdraaien'

Een Amerikaanse aandeelhouder leest in een open brief Jitse Groen, CEO van Europa's grootste maaltijdkoerier, de les.

De Amerikaanse miljardengok van Jitse Groen is uitgedraaid op een flop die best zo snel mogelijk teruggedraaid kan worden. Dat is het oordeel van Cat Rock, een Amerikaans hefboomfonds dat naar eigen zeggen met 6,5 procent één van de grootste aandeelhouders is van maaltijdkoerier Just Eat Takeaway . Cat Rock piepte luidens de webstek van JET zelf pas begin deze maand boven 5 procent .

'De beurskoers van JET steeg van de beursintroductie in 2016 tot de afronding van de overname van Grubhub in juni 2020 met 326 procent. Sinds de aankondiging van die deal bleef het aandeel JET met 69 procentpunt op de wereldbeurzen achter', stelt Cat Rock-oprichter Alex Captain in een open brief. De activist heeft voor alle duidelijkheid ook een aparte webstek genaamd Just Eat Must Deliver (justeatmustdeliver.com) uit de grond gestampt.