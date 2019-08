KBC Ancora plant lager dividend

KBC Ancora is van plan om vanaf het boekjaar 2019-20 slechts 90 procent van het voor uitkering vatbaar recurrent resultaat uit te keren als dividend. Dat zegt de holding in een toelichting van de jaarresultaten. Tot dusver keerde KBC Ancora 100 procent van dat resultaat uit.

Het voor uitkering vatbaar recurrent resultaat is het resultaat dat is gecorrigeerd voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na de verplichte aanleg van de wettelijke reserve. Het aangepaste dividendbeleid wordt voor het eerst toegepast op het interimdividend dat KBC Ancora in juni 2020 uitkeert.

De winst van KBC Ancora steeg in het op 30 juni afgesloten boekjaar 2018-19 met 18 procent naar 253,7 miljoen of 3,24 euro per aandeel. De toename van de winst is te danken aan de hogere dividendinkomsten uit de participatie in KBC.