KBC Ancora ziet korting oplopen

Tegenover dat ene actief, staat ook exact één passief: 287,3 miljoen nettoschulden, of 3,67 euro per aandeel. Die schuld is afgenomen tegenover de 4,55 euro, maar is dat is maar tijdelijk. Het interimdividend dat de holding in november van KBC ontving, wordt immers tijdelijk geparkeerd op de zichtrekening maar in juni - samen met het slotdividend van KBC - doorgestort via een dividend aan de eigen aandeelhouders.