KBC: 'Beurzen kunnen in 2020 5 à 8 procent stijgen'

2020 wordt een goed beursjaar, maar geen grand cru zoals 2019. De lage rente, stijgende bedrijfswinsten en de dooi in de handelsoorlog moeten aandelen doen uitblinken, meent KBC.

Volgend jaar krijgen we meer van hetzelfde, maar dan in een mildere vorm. Dat is de kernboodschap in de vooruitzichten van KBC. 'Wereldwijd verwachten we een geleidelijke stabilisering van de economische groei', stelt econoom Tom Simonts.

'Vooral het vertrouwen in de dienstensector, die het overgrote deel van de economie uitmaakt, blijft hoog. De industrie kan het wel nog een tijd moeilijk hebben. De stoorzenders van het handelsconflict en de brexit zijn er weliswaar nog, en zullen tot schommelingen leiden, maar daar is toch wat dooi ingetreden.'

De Europese economie blijft echter het zwarte schaap, stelt hoofdeconoom Jan Van Hove: ‘Wij delen niet de mening van internationale instellingen als het IMF, die een forse heropleving voor Europa voorspellen. Wij gaan uit van een groeivertraging, van 1,1 procent in 2019 naar 1 procent in 2020 voor de eurozone. In de eerste plaats is Europa kwetsbaar voor protectionisme. Ten tweede zal zelfs een ordentelijke brexit onze economie schaden. Ten derde kampt Europa met een gebrek aan publieke investeringen, ofwel omdat in sommige landen daar de wil niet voor is, zoals in Duitsland, ofwel omdat de overheidsfinanciën belabberd zijn, zoals in België.'

Centrale banken

In een klimaat van matige groei moeten we niet te veel verwachten van de centrale banken. KBC verwacht dat noch de ECB noch de Federal Reserve de rente in 2020 aanpast. Voor obligaties zal het daarom een moeilijk jaar worden, want die zijn momenteel peperduur.

De inflatie is als een rat die onverminderd aan de koopkracht van het geld op een spaarboekje knabbelt. dirk thiels strateeg kbc am

Met spaarboekjes verliest u zeker koopkracht. 'We ramen de Belgische inflatie in 2020 op 1,4 procent. Dat is als een rat die onverminderd aan de koopkracht knabbelt van de 278 miljard euro op de spaarboekjes die bijna niets opbrengen', zegt strateeg Dirk Thiels. ‘Wie te veel schrik heeft van de beer op de beurzen en blijft hamsteren, krijgt de rat op bezoek. Op termijn is die rat gevaarlijker dan de beer.'

Mijd luchtvaart De toenemende vliegschaamte kan de Europese luchtvaartsector zwaar pijn doen. 'De luchtvaart groeit gemiddeld 5 procent per jaar, en er is weinig technologie om de uitstoot van vliegtuigen te verminderen', stelt KBC-analist Alex Martens. 'In Zweden deed de vliegschaamte de vliegtrafiek dit jaar al met 4 procent dalen. Daarnaast dreigen bijkomende milieutaksen en dure CO2-rechten de winsten in de sector uit te hollen.' Ryanair of Easyjet liggen daardoor niet in de bovenste schuif. De trein kan daarentegen marktaandeel winnen. En dat is gunstig voor toeleveranciers aan de sector zoals Alstom, CAF of Vossloh.

Wie rendement zoekt, moet dus de aandelenmarkt op. Velen vrezen dat na de spurt met een kwart voor de MSCI-wereldindex het beste van de soep is, maar dat is niet zo, meent KBC. 'Aandelen bieden de beste rendementsvooruitzichten op de middellange termijn. De relatieve waardering blijft interessant. Wij gaan uit van een 'normaal' beursjaar, met een rendement van 5 à 8 procent voor een wereldwijde selectie aandelen', zegt Simonts.

'We kiezen vooral voor kwaliteitsvolle, stabiele bedrijven die meerwaarde creëren voor de aandeelhouders via de inkoop van aandelen.'

Stijgende bedrijfswinsten