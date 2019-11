KBC neemt Bel20 op sleeptouw

Dat de Bel20 de eindejaarsrally zachtjes een vervolg kan geven, is aan één aandeel te danken: KBC.

Rond de middag koerst de Bel20 0,2 procent hoger op 3884 punten. En die winst - terwijl de Europese collega's licht lager noteren - is aan één zwaargewicht te danken: KBC koerst 2 procent hoger op 66,78 euro. De bank- en verzekeringsgroep is de belangrijkste Bel20'er, goed voor 12 procent van de aandelenkorf. AB InBev (11,2%) en ING (10,7%) vervolledigen de topdrie.

Samen met de behoorlijke kwartaalcijfers was ook de presentatie aan analisten best interessant. Zeker slide 40 is boeiend.

Volgens de regels van de Europese Centrale Bank mag de bank- en verzekeringsgroep de stevige winst over het derde kwartaal nog niet bij de kapitaalbuffer per 30 september tellen. Mocht dat wél zo zijn, dan zou de kapitaalbuffer een stevige 15,9 procent van de risicogewogen activa belopen. Dat is een stuk boven de minimumdoelstelling van de toezichthouders en het (hogere) minimum van 14 procent dat KBC zichzelf oplegt. Bij dat laatste minimum telt de bank wel een 'M&A-buffer' van 1,7 procentpunt, 15,7 procent dus.

Met andere woorden: KBC beschikt over flink wat surpluskapitaal, Thijs zelf gaf dit voorjaar op de CEO Talks met De Tijd al aan dat het niet de bedoeling is bij gebrek aan interessante overnamedoelen dat surplus te blijven oppotten. 'Alles boven 15,7 procent is inderdaad surpluskapitaal', bevestigde Thijs op de telefonische call met analisten. Maar voor een update over de dividendpolitiek moeten beleggers wachten tot de beleggersdag in Praag.

Toch verschijnen bij beleggers zoals altijd als het woord 'surpluskapitaal' valt nu al dollartekens in de ogen. Beurshuis Jefferies verwacht bijvoorbeeld dat KBC over 2019 65 procent van de nettowinst uitkeert, 3,72 euro per aandeel. Dat zou een stijging van bijna een kwart tegenover de 3 euro bruto over boekjaar 2018. Pro memorie: op dit ogenblik luidt de dividendpolitiek van CEO Johan Thijs om 'minstens 50 procent' van de winst uit te keren.

Een opvallende daler in de Bel20 is Proximus . De telecomoperator koerst 1,7 procent lager op 27,44 euro. Na een beroerd 2018 heeft het aandeel er in 2019 een stevige remonte opzitten. Maar KBC Securities ziet risico's voor 2020 en verlaagt het advies tot 'verkopen', met een koersdoel van 22 euro.

Analist Ruben Devos somt drie factoren op:

een dure versnelling van de uitrol van het glasvezelnetwerk voor supersnel internet

mogelijke vertarging in het dit voorjaar aangekondigde besparingsplan

dreigend verlies aan marktaandeel door grotere concurrentie en onzekerheid over de commerciële plannen van de nieuwe (nog te benoemen, red.) CEO.

Devos vreest dat één van de belangrijkste winstgroeimotoren van de voorbije jaren stilaan op zijn laatste benen loopt. Die luistert naar het vierletterwoord ARPU, de gemiddelde maandelijkse opbrengst per klant.

Die dreigt te stagneren door de scherpe strijd in zowel mobiel - bij retailklanten én bedrijfsklanten - en kabel. 'Nu Telenet zijn netwerk heeft opgewaardeerd en snelheden tot 1 Gbps kan aanbieden, gaan klanten ook het breedbandaanbod van Proximus kritischer bekijken', zegt de analist. 'En een nieuwe eigenaar voor VOO zou tot grotere concurrentie leiden in Wallonië, waar Proximus traditioneel sterker staat dan in Vlaanderen'.

