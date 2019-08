KBC tuimelt naar laagste koers in drie jaar

Beleggers kijken voorbij het nog goede 2019 met een bang hart naar de impact van het ECB-subzerobeleid op de cijfers voor 2020.

Na het an sich goede kwartaalrapport van KBC zijn analisten druk bezig met het mes te zetten in het koersdoel en de winstprognose voor 2020. Op de telefonische conferentie met analisten liet CEO Johan Thijs donderdagochtend niet het achterste van zijn tong zien over de vooruitzichten, maar hij was wel duidelijk: de ECB zal de rente niet snel verhogen - eerder verlagen - en de periode dat de Tsjechische centrale bank als ongeveer de enige in de wereld de rente kon verhogen (zie grafiek) lijkt ook voorbij.

KBC beschikte de voorbije jaren over een geheim wapen: de boomende Tsjechische economie, zijn tweede thuismarkt. De Tsjechische centrale bank is samen met de Noorse een van de weinigen in de wereld die de rente verhoogt, zelfs acht keer in de jongste twee jaar.

Thijs onderstreepte dit voorjaar in de CEO Talks met De Tijd hoe belangrijk Tsjechië is als vluchtroute voor de strafrente van 0,4 procent die de Europese Centrale Bank banken aanrekent voor hun overtollige cash.

Met andere woorden: 2020 kondigt zich niet zo bijster goed aan voor de nettorente-inkomsten. Dat is wat een bank verdient op zijn kernmetier, kortlopende spaardeposito's in langlopende kredieten recycleren.

Rendabiliteit

Credit Suisse verlaagt zijn koersdoel van 72 naar 66 euro en blijft bij zijn 'neutraal'-advies. 'Wij erkennen dat KBC een kwaliteitsbank met een zeer hoge rendabiliteit - 16 procent rendement op eigen vermogen - is', schrijft analist Marcell Houben. 'Maar die kwaliteit zit tegen 1,4 keer de verwachte boekwaarde voor 2020 in de koers verrekend', klinkt het.

Deutsche Bank-analist Flora Benhakoun vindt KBC wel nog altijd koopwaardig, maar verlaagt wel haar koersdoel van 72 naar 68 euro. 'De beter dan verwachte nettowinst was louter te danken aan een belastingmeevaller, aangezien de winst vóór belastingen zo'n 4 procent onder de verwachting zat', merkt ze op. 'Op commissie-inkomsten na kwamen alle inkomsten in het tweede kwartaal onder de verwachting uit.'

Quid 2020?

Benhakoun maakt zich vooral zorgen over 2020. 'We zijn bezorgd over de nettorente-inkomsten in 2020, gelet op de recente verdere daling van de rentes en de verslechterende macro-economische omgeving. We verlagen onze prognose voor de nettorente-inkomsten in 2020 en 2021 met 5 à 6 procent en zitten nu 4 à 5 procent onder de consensus. De winst per aandeel zit maar 2 à 3 procent onder de consensus, omdat we denken dat de voorzieningen voor probleemkredieten relatief laag zullen blijven.'

9 Banken in de ramsj KBC noteert nu tegen 9 keer de verwachte winst in het boekjaar 2019.

Het aandeel KBC koerst 3 procent lager naar 52,60 euro, de laagste koers sinds oktober 2016. Ook ING, waar CEO Ralph Hamers vorige week al de alarmklok luidde over de lage rente, zakt 1,8 procent naar 8,71 euro. Ook dat is dicht tegen het laagste peil in drie jaar.

Beleggers spuwen banken al jaren uit, mede omdat ze denken dat de combinatie van strenge regelgeving op de sector en het chronische nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank de rendabiliteit steeds meer zal aanvreten. De bankensector, die erg zwaar doorweegt in barometers als de Bel20, de CAC40, de AEX of de EuroStoxx50, is een belangrijke reden waarom de Europese beurzen in tegenstelling tot Wall Street - waar technologie veel zwaarder doorweegt - al meer dan vier jaar aan het surplacen zijn.