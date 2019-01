KBC verlaagt Belgische groeiverwachting

Door toenemende internationale onzekerheid en de toegenomen risico's omtrent de brexit verlaagt KBC de groeiverwachting voor 2019 van 1,4 procent naar 1,2 procent. Voor 2020 verwacht de bank een groei van slechts 1,1 procent.

Het economische klimaat in de eurozone is al enige tijd aan het verslechteren. Dat blijkt uit verschillende sentimentsindicatoren zoals het ondernemersvertrouwen en het consumentenvertrouwen. Het vertrouwen van ondernemers blijft verslechteren in heel Europa en in de verwerkende industrie is zelfs sprake van een verslechtering voor de zesde maand op rij. Ook het consumentenvertrouwen verzwakte in december 2018. De bank KBC denkt dat voor een aantal Europese landen een aanzienlijke groeivertraging onafwendbaar is, waarbij ze naar Frankrijk en Italië verwijst.

Schermvullende weergave Frans ondernemersvertrouwen

De bank denkt ook dat de economische indicatoren de komende maanden niet zullen verbeteren. Door onrust over de protesten van de gele hesjes in Frankrijk en onzekerheid over de brexitdeal zal het vertrouwen in de groei ook de komende maanden onder druk blijven staan. Ook de harde cijfers bieden weinig soelaas, omdat de industriële productie van de vier grootste economieën (Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) in november terugviel.

De Belgische industrie gaat in tandem met de Duitse en vertraagde eind 2018. Die dalende productietrend is niets nieuws en doet zich al sinds medio 2017 voor. Ook andere indicatoren voor de Belgische economie wijzen naar het zuiden. Zo staat het consumentenvertrouwen op het laagste punt in twee jaar, verwachten bedrijven een verdere vertraging van de uitvoerbestellingen en lijkt de investeringsbereidheid voorbij zijn piek.

Schermvullende weergave Industriële productie

Ook positief nieuws

De voornaamste reden voor de verlaging van de groeiverwachting is de verslechterde internationale omgeving. Die leidt tot een zwakkere groei van de uitvoer. De binnenlandse vraag naar goederen lijkt de groei echter wel te ondersteunen. Hoewel het consumentenvertrouwen aan de lage kant is, staan de 'harde' determinanten van consumptie er goed voor. Zo zal het reëel beschikbaar gezinsinkomen in 2019 naar verwachting met 2,2 procent toenemen, een flinke stijging.

Daarnaast wordt verwacht dat de werkgelegenheid verder toeneemt en dat de loonstijging, deels door de krappe arbeidsmarkt, versnelt. Verder gaan de KBC-economen ervan uit dat de taxshift de inkomensgroei in 2019 zal stimuleren en dat de inflatie 1,8 procent zal bedragen.