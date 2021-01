KBC zet in op cyclische en waardeaandelen: 'Er is hoop voor losers'

Een vrachtwagen in een open mijn van Rio Tinto in Australië. KBC vindt cyclische aandelen van mijnbouwers aantrekkelijk.

Aandelen zijn volgens KBC aantrekkelijker dan obligaties omdat de economie zal herstellen en de rente laag blijft.

'De vaccins tegen het coronavirus zijn een gamechanger die vooral in de tweede helft van 2021 zal leiden tot een economisch herstel', zegt Hans Dewachter, de nieuwe hoofdeconoom van KBC. Hij lichtte donderdag samen met een grote groep specialisten van de bank de vooruitzichten toe voor de economie en financiële markten.

'Op korte termijn is de toestand nog precair, maar de vaccins maken op termijn een heropening van de economie mogelijk. De langetermijnrente zal een beetje stijgen, maar relatief laag blijven.'

Daarom blijven obligaties weinig aantrekkelijk. Tom Mermuys, hoofd beleggingstrategie van KBC, merkt op dat Europa steeds meer op Japan lijkt. 'Het Japanse roadbook leert dat het vrijwaren van de koopkracht van risicoloze beleggingen niet haalbaar is. De rente op Europese staatsobligaties zal niet snel stijgen. Aandelen blijven de interessantste activaklasse. Er is echt geen alternatief.'

Aandelen

In 2020 waren de groei- en technologieaandelen de uitblinkers op de beurs. Maar in 2021 verwacht KBC een verbreding van de markt. 'De winst in de cyclische sectoren zal meer stijgen dan in de groeisectoren', zegt aandelenstrateeg Jonas Desomer. 'We zetten in op industriële bedrijven, mijnbouwers en sectoren die zullen profiteren van de heropening van de economie, zoals toerisme en vrije tijd.'

Desomer verwacht dat smallcaps beter zullen presteren dan andere. 'In een context van hogere risicoappetijt moeten bedrijven met kleinere marktwaardes het verschil kunnen maken met 2020.' Hij waarschuwt dat defensieve aandelen, zoals nutsbedrijven en de sector voeding, het niet zo goed zullen doen.

Econoom Tom Simonts merkt op dat de grote technologieaandelen in de portefeuille blijven. 'Die zijn correct gewaardeerd. Maar we hebben nu meer aandacht voor cyclische en waardeaandelen, die ondergewaardeerd zijn. Er is hoop voor losers. Europa krijgt een prominentere plaats in de aandelenportefeuilles.' Vorig jaar mikte KBC meer op Wall Street.

Voorts moeten beleggers voldoende aandacht hebben voor Azië. Aandelenstrateeg Michel Ernst onderstreept het belang van het handelsverdrag dat 15 landen uit Oost-Azië en Oceanië eind vorig jaar sloten. 'Het aandeel van de Aziatische beurzen in de wereldwijde beurswaarde is gestegen naar 35 procent. Het Aziatisch handelsverdrag bedreigt de dominantie van Wall Street. Een gediversifieerde portefeuille moet een deel investeren in Azië en vooral in China.'

Obligaties

De voorkeur voor aandelen betekent niet dat in de portefeuilles geen plaats meer is voor obligaties. Mermuys verkiest bedrijfs- boven staatsobligaties. Bedrijfspapier heeft een wat hoger rendement en de strateeg verwacht dat het aantal wanbetalingen beperkt blijft. Beleggers die investeren in staatsobligaties kiezen het best voor langere looptijden en Spaans en Italiaans papier. 'Die leveren extra basispunten op.'