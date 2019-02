'Kabelknippers kunnen Proximus pijn doen'

Vergeet de vierde speler. Volgens beurshuis Barclays kan een herboren nummer drie van de telecom, Orange Belgium, met een scherp geprijsd kabelknippersaanbod marktleider Proximus ernstig pijn doen.

Noem het gerust ironisch. Net nu de vrees die het aandeel Proximus een moeilijk 2018 bezorgde, de dreiging van een vierde speler op de Belgische teleecommarkt, gaan liggen is, steekt de angst voor een herboren derde speler de kop op.

Die derde speler is Orange Belgium , dat deze week voor het tweede kwartaal op rij wist te charmeren door flink wat klanten te winnen. Dat doet de nummer drie van de markt op dit ogenblik met twee speerpunten - de scherp geprijsde televisie-, telefonie- en internetbundel LOVE en het aanbod voor mobiele datavreters. Beide lijken op dit ogenblik vooral nummer twee Telenet pijn te doen.

CEO Michaël Trabbia belooft dat daar later dit jaar een derde speerpunt bijkomt: een aanbod met alleen kabel, gebruik makend van de bestaande kabelnetwerken van Telenet en VOO. Zeg maar een aanbod voor comakijkende Netflixers, die geen boodschap meer hebben aan klassieke televisie met zijn opzetkastjes en kluwen van kabels.

Trabbia had dat kabelknippersaanbod met alleen breedbandinternet al vorig jaar voorgesteld en zegt er vanaf deze zomer werk van te maken, met een scherp geprijsd aanbod.

Proximus en Telenet bieden zo iets al lang aan. Maar volgens de Orange-topman voor een te hoge prijs. ‘Ze hebben geen reden om dat product te pushen, want ze verdienen heel veel geld aan hun tv-bundels.'

Volgens de telecomanalisten van Barclays zou Trabbia wel eens gelijk kunnen hebben. 'Wij zien de introductie van een 'broadband only' aanbod als een grote marktopportuniteit. We hebben iets gelijkaardigs zien gebeuren met Masmovil in Spanje.'

Die kleinste speler op de Spaanse telecommarkt wist op twee jaar tijd 1 miljoen kabelknippers te strikken, dankzij een waakhond die Masmovil tegen gunstige 'huurprijzen' het netwerk van de rivalen laat gebruiken.

Het Londense beurshuis stipt aan dat Orange Belgium net als Masmovil munt kan slaan uit het groot prijsverschil tussen louter breedbandinternet en de huidige 'all-in' bundels. Zo kost een bundel bij marktleider Telefonica met 90 euro nog altijd een veelvoud van de 30 à 40 euro voor louter kabel.

Bovendien voeren de drie grote spelers tot ongenoegen van de Spaanse consumenten jaarlijks prijsverhogingen door, gebruik makend van het feit dat veel consument via een bundel aan hen 'vastgeketend' zitten. Ook dat is een vaststelling die Belgische telecomklanten bekend in de oren zal klinken.

De Barclays-analisten erkennen dat veel zal afhangen van de 'huurtarieven' die de Belgische waakhond BIPT uiteindelijk vastlegt voor kabeltoegang, maar ze denken na een prijsanalyse tot 40 à 50 procent van de klanten potentieel gecharmeerd kan zijn door een strak geprijsd 'basic' aanbod dat kabel en mobiele data - om binnens- en buitenshuis vlot te kunnen surfen dus - combineert.

Bijgevolg halen ze Orange Belgium van de verkooplijst en verhogen ze het koersdoel van 16 naar 19 euro. Omgekeerd zetten ze Proximus op de verkooplijst en zakt het koersdoel van 27,5 naar 20 euro.

Eerder noemde ook beurshuis ING Proximus als één van de 'favoriete verkooptips'. Dit omdat de marktleider met de 'inhuis' prijzenbreker Scarlet het eigen aanbod 'kannibaliseert'.

Bovendien onderstreept volgens ING de recente politieke heisa over 'het eerdere milde herstructureringsplan' dat CEO Dominique Leroy het moeilijk zal hebben de relatief hoge kostenstructuur aan een snel veranderende markt aan te passen.

De kritiek stuurt het aandeel Proximus vrijdag opnieuw 2,6 procent lager, terwijl de Bel20 lichte winst boekt. Sinds begin dit jaar verloor de telecomoperator 8 procent, de slechtste prestatie in de Brusselse beursbarometer.