Kan Lagarde euro lager praten?

Economen zijn benieuwd wat Lagarde donderdag gaat zeggen over de wisselkoers van de euro en of ze mogelijk de deur openzet naar extra monetaire stimulus.

'Wel wacht haar een nieuwe communicatieve test', stelt ING-econoom Carsten Brzeski. 'Hoe moet ze de opmars van de euro temperen zonder ongerechtvaardigde marktbewegingen uit te lokken? Ze weet zelf ook dat het moeilijk is om een trend in de valutamarkten te keren met enkel woorden. Met woorden kun je een opmars vertragen of een trend tijdelijk stoppen, maar de verkeerde woorden kunnen een trend ook versnellen.' Volgens Brzeski wordt het interessant om te zien hoe ze dat gaat aanpakken.

Macrovooruitzichten

Verder kijkt de econoom uit naar de nieuwe macro-projecties die de centrale bank donderdag naar buiten brengt. 'Waarschijnlijk zal de ECB het V-vormige herstel sinds het terugdraaien van de quarantainemaatregelen erkennen maar ze zal tegelijkertijd de nog altijd grote onzekerheid benadrukken.' De econoom zal vooral letten op de inflatieverwachtingen. 'In juni verwachtte de monetaire autoriteit een inflatie van 1,3 procent in 2022. Een neerwaartse revisie zal de waarschijnlijkheid voor additionele monetaire stimulus verhogen.'

Strategische denkoefening

De econoom verwacht nog geen groot nieuws over de denkoefening die de ECB doet rondom haar inflatiedoelstelling, nadat de Amerikaanse centrale bank (Fed) onlangs haar inflatiedoelstelling heeft gewijzigd van een inflatie van 2 procent naar een inflatie van 'gemiddeld 2 procent'. 'Het is onwaarschijnlijk dat Lagarde gaat vooruitlopen op een discussie die nog maar pas is gestart. Maar uiteindelijk zien we de ECB wel richting een andere inflatiedoelstelling bewegen van 'rond de 2 procent'.' Op dit moment heeft de centrale bank een doelstelling van 'beneden maar dichtbij de 2 procent'.